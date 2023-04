Formel 1: Kommt der Deutschland-Hammer? So groß war die Chance in den letzten Jahren selten!

Nichts wünschen sich die Formel-1-Fans in Deutschland lieber als einen eigenen Heim-Grand-Prix. Letztmals war das 2019 der Fall. Seitdem herrscht fast gähnende Leere auf den hiesigen Strecken am Nürburg- und Hockenheimring.

Doch nun gibt es Hoffnung. Der Einstieg von Audi in drei Jahren könnte die Chance auf einen Deutschland-GP so hoch steigen lassen wie nie. Der Autohersteller will die Deutschland-Rückkehr der Formel 1 selbst in die Hand nehmen.

Formel 1: Audi steigt ein

2026 geht es los – dann steigt Audi bei Sauber ein und geht mit einem eigenen Werksteam an den Start. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Ab dem Jahr gelten auch die Regeln für neue und umweltfreundliche Motoren in der Königsklasse.

Auf Audi könnte die Aufgabe zukommen, den Ruf der Formel 1 in Deutschland wieder zu reparieren. Unlängst wurde daher natürlich schon spekuliert, ob Mick Schumacher als Gesicht des Rennstalls verpflichtet werden könnte. Doch wie sieht es mit einem Rennen hierzulande aus?

Unterstützung für Hockenheim

Wie die „TZ“ unter Berufung auf die „Sport Bild“ berichtet, will Audi auch hier nachhelfen. Demnach soll es vom Auto-Konzern Unterstützung für den Hockenheimring geben, um die Vorgaben der Formel 1 zu erfüllen.

Denn wer einen Grand Prix veranstalten will, der muss ein saftiges Antrittsgeld bezahlen. In Europa kann dieses schon mal von 20 bis 25 Millionen kosten. Doch weil es immer mehr Bewerber gibt, steigen die Preise immer weiter.

Bisher war den deutschen Veranstaltern das nicht mehr wert. Doch mit finanzieller Zuwendung von Audi, könnten in einigen Jahren die Motoren wieder aufheulen.

Formel 1: Ansehen eingestaubt

Letztmals fuhr die Rennserie 2020 in Deutschland. Damals sprang der Nürburgring allerdings nur in der Corona-Pandemie ein. Der letzte „reguläre“ Deutschland-GP fand 2019 statt. Damals gab es mi Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg noch zwei deutsche Fahrer. Heute ist es nur noch Hülkenberg.