Formel 1-Hammer! Steigt DIESE deutsche Traditionsmarke jetzt in die Formel 1 ein?

Den Ausstieg von Honda aus der Formel 1 musste Red Bull erst einmal verkraften. Der Spitzenrennstall steht ab der Saison 2022 bislang ohne Motorenhersteller dar.

Jetzt könnte es aber einen echten Hammer in der Formel 1 geben. Es gibt Gerüchte über den Einstieg einer deutschen Traditionsmarke. Holt Red Bull mit ihr endlich wieder einen Titel?

Formel 1: Deutsche Traditionsmarke bald in der F1?

Die Nachricht schlug in der Formel 1 ein wie eine Bombe. Weil Honda bis 2050 CO2-neutral unterwegs sein möchte, verlässt der Motorenhersteller etwas überraschend nach 2021 die Formel 1. Red Bull reagierte mit Verständnis auf die Entscheidung des Partners, ist nun aber unter Zugzwang.

Wenn man den Mercedes in den kommenden Jahren Paroli bieten will, braucht Red Bull einen konkurrenzfähigen Motor. Feststeht wohl: Mercedes wird seinem ärgsten Konkurrenten keinen Motor bauen und auch Ferrari kommt wohl nicht auf die Idee bei Red Bull einzusteigen.

Renault und Red Bull - kann das nochmal funktionieren?

Renault bleibt damit erst einmal die einzige Option. Der französische Automobilhersteller müsste Red Bull einen Motor stellen, weil sie den wenigstens Teams einen Motor liefern. So steht es im Vertrag. Allerdings pocht Red Bull nicht gerade auf eine Zusammenarbeit mit Renault. Laut „Sport 1“ gilt ein erneutes Engagement als No-Go. Gründe seien die öffentlichen Anfeindungen nach der vergangenen Partnerschafft.

Red Bull bald mit deutschem Luxusmotor?

Stattdessen bringt das Online-Portal des Sportsenders einen ganz neuen Namen ins Gespräch. Demnach soll es bereits Gespräche zwischen Red Bull und der VW-Tochter Porsche geben. VW soll nicht abgeneigt sein, mit seiner Luxus-Marke in die Formel 1 einzusteigen. Allerdings solle 2022 zu früh sein. Insidern zufolge wäre ein Einstieg im Jahr 2026 denkbar. Dann ändert sich das Motorenreglement in der Formel 1 wieder.

VW- Vorstandschef Herbert Diess schrieb bereits im August auf der Business-Plattform LinkedIn: „Meiner persönlichen Meinung nach sollten wir mit Rennsport weitermachen. Die Formel 1 wird CO2-neutral indem sie synthetische Kraftstoffe nutzen wird. Sie ist viel aufregender, spaßiger, mehr Rennsport und ein besserer Technik-Wettkampf als die Formel E, die in Stadtzentren ein paar Runden im Spielmodus dreht.“

VW-Boss Herbert Diess ist ein großer Formel 1-Fan. Foto: imago images/Müller-Stauffenberg

Dieses Statement vom VW-Boss klingt jetzt erst einmal nicht danach, dass dieses Gerücht völlig abwegig wäre.

DIESE Option hat Red Bull

Eine weitere Option für Red Bull wäre auch den Motor in Eigenregie herzustellen, sollte Honda im nächsten Jahr ein echtes Power-Stück produzieren. In den nächsten Jahren darf ohnehin nicht viel an den Motoren verändert werden und zudem besitzt Red Bull ein großes Technologiezentrum. (fs)