Formel 1: Bittere Gewissheit! Dicke Enttäuschung für deutsche Fans

Die deutschen Fans haben in der Formel 1 nicht mehr viel zu lachen. Verwöhnt von Michael Schumacher und Sebastian Vettel müssen sie zusehen, wie ihr Land immer mehr aus der Königsklasse verschwindet.

Seit Jahren gibt es keinen Deutschland-GP mehr. Mit Nico Hülkenberg ist nur noch ein deutscher Fahrer übrig. Und es gibt kaum Aussicht auf Besserung. Der Blick in die größte Talentschmiede der Formel 1 bringt nun einmal mehr Ernüchterung.

Formel 1: Keine deutsche Hoffnung in Sicht

In den letzten 20 Jahren hat sich die Formel 2 als DIE Talentschmiede etabliert. Seit ihrer Gründung gilt: Wer hier überzeugt, hat beste Karten auf den Sprung in die Königsklasse. Auch für deutsche Motorsport-Juwele war die Nachwuchsserie schon das ultimative Sprungbrett. Nico Rosberg, Timo Glock, Nico Hülkenberg und Mick Schumacher sprangen als F2-Weltmeister in die Formel 1.

Auf der verzweifelten Suche nach einer neuen deutschen Hoffnung geht der Blick deshalb auch dieses Jahr in die Formel 2. Am Dienstag (6. Februar) wurde das Fahrerfeld für die Saison komplettiert. Der Anblick ist für die Fans aus Deutschland allerdings eine einzige Enttäuschung.

Die Fahrer der Formel 2 2024:

ARTL: Martins & O’Sullivan

Prema: Bearman & Antonelli

Rodin: Maloney & Miyata

DAMS: Crawford & Correa

Invicta: Maini & Bortoleto

MP: Hauger & Colapinto

VAR: Fittipaldi & Villagomez

Hitech: Cordeel & Aron

Campos: Hadjar & Marti

Trident: Verschoor & Stanek

PHM: Durksen & Barnard

Kein einziger deutscher Pilot geht 2024 als Stammfahrer an den Start. Genauso war es auch schon 2023 und 2022. Mit David Beckmann und Lirim Zendeli durften zwei Fahrer zwar ab und an ran, ein festes Cockpit bekam aber keiner. Seit Mick Schumachers Titel 2020 herrscht in der größten Star-Schmiede der Formel 1 aus deutscher Sicht gähnende Leere.

So bleibt Mick weiter die einzige echte Hoffnung. Doch womöglich tut sich in den nächsten Jahren etwas. Mit Tim Tramnitz und Oliver Goethe fahren zwei talentierte Youngster in der Formel 3, sind beide auch Teil der Akademie von Red Bull. Und dann ist da ja noch Sophia Flörsch…