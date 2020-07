Formel 1: Debüt von Mick Schumacher noch dieses Jahr? Insider lässt Bombe platzen

Die Fans der Formel 1 stellen sich die Frage: Wann tritt Mick Schumacher in die Fußstapfen seines Vaters?

Aktuell fährt Mick Schumacher noch in der Formel 2, doch ein Insider glaubt an den Aufstieg in die Formel 1 noch in dieser Saison.

Formel 1: Insider vermutet Schumacher-Debüt in dieser Saison

Sein Vater Michael Schumacher war der größte deutsche Rennfahrer aller Zeiten. Mit sieben WM-Titeln in der Formel 1 ist er bislang immer noch der alleinige Rekordhalter. Michael Schumacher prägte eine Ära beim Traditionsrennstall Ferrari.

Seine Fans hoffen inständig, dass sein Sohn Mick in die Fußstapfen treten kann und eines Tages im Ferrari den Weltmeister-Titel feiert. Die ersten Schritte im Motorsport hat Mick Schumacher bereits gemacht.

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2, wo er seit 2019 mitfährt

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

Von der Formel 4 stieg er bis in die Formel 2 auf. Dort geht er in diesem Jahr in seine zweite Saison. Der 21-Jährige fährt für das Prema-Team und ist außerdem Teil der Drivers Academy von Ferrari. Bei Testfahrten in Bahrain saß er bereits für Ferrari und Alfa Romeo in einem Formel-1-Auto.

Die Formel-1-Welt wartet nun darauf, dass er den nächsten Schritt geht, in die Königsklasse des Motorsports. Der logische Weg wäre über das Ferrari-Werksteam Alfa Romeo und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu Ferrari.

Formel 1: Mick Schumacher bei den Tests für Alfa Romeo. Foto: imago images / Laci Perenyi

Insider sieht Mick Schumacher in DIESEM Wagen

Eigentlich müsste er noch ein Jahr in der Formel 2 fahren, doch Insider Nick Heidfeld glaubt sogar an ein früheres Debüt. In seiner Kolumne bei Sky schreibt er: „Sebastian ist momentan der einzige deutsche Fahrer in der F1. Doch das kann sich sogar schon dieses Jahr ändern. Ich glaube, dass es durchaus die Chance für Mick Schumacher gibt, in den Alfa zu steigen.“

Dabei spricht allerdings nicht nur von den Trainingsfahrten am Freitag, sondern „auch beim Rennen.“

SO erklärt Heidfeld das Schumacher-Debüt

Nick Heidfeld macht den deutschen Formel-1-Fans Hoffnung. Schließlich wäre es nach dem Aus von Sebastian Vettel bei Ferrari wünschenswert, wenn neue deutsche Fahrer in die Boliden steigen würden.

Der frühere Formel-1-Pilot erklärt ein mögliches Schumacher-Debüt so: „Giovinazzi könnte dann der Leidtragende sein, wenn er wie zu Beginn der letzten Saison im Schatten von Kimi Räikkönen steht.“

Heidfeld traut Schumi Jr. einiges zu: „Mick hat es drauf, einen F1-Wagen zu fahren und seine Chance könnte früher kommen als viele denken.“

Nick Heidfeld glaubt an Mick Schumachers Formel-1-Debüt. Foto: imago/Kräling

Formel-1-Saison startet

Die Formel-1-Saison startet am Sonntag mit dem Grand Prix von Österreich. Nach langem Warten gehen die Rennfahrer an diesem Wochenende in Spielberg erstmals wieder auf die Strecke.

So sieht der Renn-Kalender aus

5. Juli: Österreich-GP in Spielberg

12. Juli: Steiermark-GP in Spielberg

19. Juli: Ungarn-GP in Mogyorod

2. August: Großbritannien-GP in Silverstone

9. August: 70-Jahre-Formel-1-GP in Silverstone

16. August: Spanien-GP in Montmelo

30. August: Belgien-GP in Spa

6. September: Italien-GP in Monza

Der Saisonstart musste wegen der Corona-Pandemie um mehrere Monate verschoben werden, doch jetzt geht es endlich wieder los!

Mick Schumacher wird dann wohl erstmal nicht mit dabei sein. (fs)

