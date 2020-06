Formel 1: „Das Ende von Sebastian Vettel“ – Insider schockt mit DIESER These

Es war das große Thema in der Formel 1 während der Corona-Pause: Sebastian Vettel wird seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag bei Ferrari nicht verlängern und die Scuderia nach fünf Jahren verlassen.

Über das Aus von Sebastian Vettel bei Ferrari wurde in der Formel 1 lang und breit diskutiert. Jetzt schaltet sich ein Ferrari-Insider in die Diskussionen ein – und überrascht mit einer gewagten These.

Formel 1: 2019 beste Vettel-Saison?

Rob Smedley arbeitete einst als Renningenieur für die Scuderia und stellt im Podcast „F1 Nation“ die Behauptung auf, die vergangene Saison in der Formel 1 sei die beste von Vettel bei Ferrari gewesen.

„2019 musste er sich nämlich der größten Herausforderung stellen“, sagt Smedley: „Jeder Fan der Formel 1 hatte ihn abgeschrieben. Für die Leute war es schon das Ende von Sebastian Vettel. Und dann haben wir den wahren Vettel gesehen.“

Smedley bewundert den Kampfeswillen, mit dem Vettel die zweite Hälfte der Saison angegangen war. „Mit Leclerc hatte er plötzlich einen Teamkollegen, der sicher bald Weltmeister wird. Da musste er sich durchsetzen. Das war ein großer Druck. So viel Druck hatte er noch nie in seiner Karriere, und Vettel hat starke Leistungen abgeliefert.“

Russland als Wendepunkt

Ein entscheidender Wendepunkt in der Saison des Sebastian Vettel sei der Große Preis von Russland gewesen. Dort war Vettel in Führung gegangen und widersetzte sich der Stallorder, wonach er Leclerc hätte vorbeilassen sollen. „Sebastian entschied da ganz bewusst, dass er in Führung bleiben will“, sagt Smedley: „Es zeichnet die ganz Großen aus, dass sie unermüdlich nach dem Sieg streben.“

Die Formel-1-Fans fiebern derweil dem Start der Saison entgegen. Eigentlich hätte es bereits am 15. März in Australien losgehen sollen. Doch das Coronavirus machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung.

Nach jetzigem Stand soll die Saison in der Formel 1 am 5. Juli in Österreich beginnen. Am 5. und 12. Juli sollen gleich zwei Rennen in Folge in Spielberg stattfinden. (dhe)