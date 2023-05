Formel 1: Star-Fahrer bestätigt es selbst – ER steigt wieder ins Cockpit

Zwölf Jahre saß Daniel Ricciardo in der Formel 1 am Steuer. Seit dieser Saison findet sich der Australier auf der Ersatzbank wieder. Der 33-Jährige ist Testfahrer bei Red Bull und schaut in diesem Jahr aus der Boxengasse zu.

Bald darf Daniel Ricciardo aber wieder in einen Formel-1-Boliden steigen. Das hat der „Hönigdachs“ nun selbst bestätigt. In Silverstone im Juli wird es so weit sein – allerdings nicht bei einem Rennen.

Formel 1: Ricciardo testet für Red Bull

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hatte es bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell. Daniel Ricciardo wird für Red Bull im Juli einen Reifentest absolvieren. „Ich war im Simulator, aber ich werde den RB19 im Juli nach dem Rennen in Silverstone fahren. Ich bekomme einen Pirelli-Test“, so Ricciardo gegenüber ESPN. Am 9. Juli steigt der Große Preis von Großbritannien in Silverstone.

Damit aber noch nicht genug. Weitere Tests sind geplant. „Ich werde vielleicht auch noch einen nach Monza im September machen. Nach ein paar Monaten Pause werde ich ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist [wieder zu fahren, Anm. d. Red.]“, erklärte der 33-Jährige.

Er freue sich darauf, ein schnelles Auto zu fahren, aber auch ein Auto, das sich für ihn vielleicht noch vertraut anfühle. Im Simulator tue es das ein wenig. „Aber ich bin einfach aufgeregt, wieder zu fahren und zu versuchen, ein Team, mit dem ich einst viel Erfolg hatte, daran zu erinnern, dass ich immer noch eine schnelle Runde fahren kann“, so der Australier.

Ricciardo will zurück in die Startaufstellung

Von 2014 bis 2018 fuhr Ricciardo bereits für Red Bull und feierte in dieser Zeit sieben seiner insgesamt acht Rennsiege. 2019 ging er schließlich zu Renault, die er wiederum 2021 in Richtung McLaren verließ. Seit 2023 ist er nun zurück bei Red Bull – aber als Ersatzfahrer.

2024 würde Ricciardo aber gerne wieder regelmäßig fahren. „Im Moment möchte ich nächstes Jahr wieder in der Startaufstellung stehen. Ich habe das Gefühl, dass es noch einige unvollendete Aufgaben gibt. Ich bleibe auf dem Laufenden, bereite mich vor“, kündigte Ricciardo an.