Formel 1: Enthüllt! Kostet diese Entscheidung einem Star-Fahrer die Karriere?

In den vergangenen Wochen und Monaten war in der Formel 1 ordentlich was los. Zum einen wurde Max Verstappen erneut Weltmeister und holte sich seinen zweiten Titel, zum anderen gab es wieder jede Menge Wechsel-Verkündungen der Teams.

So wird es im kommenden Jahr in der Formel 1 wieder viele Veränderungen in den Startaufstellungen geben. Ein Fahrer wartet noch auf ein Cockpit für die nächste Saison. Dabei könnte eine Entscheidung ihn seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse gekostet haben.

Formel 1: Was wird aus Ricciardo?

Es geht um Daniel Ricciardo, der am Ende der Saison McLaren verlassen wird. Noch hat der Australier sich keinem neuen Team angeschlossen. Plätze gibt es noch bei Haas und bei Williams. Im schlimmsten Fall bekommt der Pilot gar kein Cockpit.

Lange war Ricciardo mit Alpine in Verbindung gebracht worden. Dort sollte er Fernando Alonso ersetzen, der sich Aston Martin anschließen wird. Doch beim Japan-GP gab der französische Rennstall bekannt, dass Pierre Gasly nächstes Jahr an der Seite von Esteban Ocon fahren wird.

Warum sich Alpine gegen einen mehrfachen Grand-Prix-Sieger wie Ricciardo entschieden hat, ist unklar. Spekulationen gibt es jedoch viele. Eine könnte eine Entscheidung von vor einigen Jahren sein, als sich der australische Pilot für einen Wechsel zu McLaren entschieden hat.

Formel 1: McLaren-Wechsel der Grund?

Wie das Online-Portal „the race“ berichtet, könnte Renault-Chef Luca de Meo der Grund sein. Denn er will Ricciardo nicht bei Alpine haben. 2019 und 2020 fuhr der Australier für das französische Team und verließ den Rennstall dann in Richtung McLaren. Das habe man ihm bis jetzt nicht verziehen.

Eine Entscheidung, die ihm jetzt wohl eine Fortsetzung seiner Karriere in der Formel 1 kosten könnte. Wie bereits erwähnt, bleiben ihm allerdings noch die beiden Cockpits in Williams und Haas. Doch ob beide Team Interesse an ihm haben, ist noch unklar.

2023 könnte Ricciardo also wohl zunächst ohne Team sein und sich als Reservefahrer auf einen Vertrag für 2024 vorbereiten.