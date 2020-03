Formel 1: Coronavirus-Schock bei Sebastian Vettel! Der Ferrari-Star hat...

Sebastian Vettel und Ferrari bekommen in der Formel 1 die Folgen des Coronavirus zu spüren.

Das Coronavirus hat immer größere Auswirkungen auf die Formel 1. Nun erwischte es Sebastian Vettel und Ferrari besonders schlimm.

Als wäre die Vorbereitung auf die diesjährige Saison in der Formel 1 für Sebastian Vettel und Ferrari nicht schon unglücklich genug verlaufen, kommt der Scuderia jetzt auch noch das Coronavirus in die Quere.

Formel 1: Coronavirus-Schock bei Sebastian Vettel und Ferrari

Zunächst hatte das Coronavirus in der Formel 1 dafür gesorgt, dass der für den 19. April geplante China-GP auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Dann gaben die Veranstalter des Bahrain-GP bekannt, dass das Rennen am 22. März unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Nun der nächste Coronavirus-Schock in der Formel 1! Die italienische Regierung erklärte eine große Region im Norden des Landes zur abgeriegelten Zone. Die Menschen dort dürfen die Region vorerst nicht verlassen. Auch Ferrari und Sebastian Vettel sind davon betroffen. Denn der Hauptsitz der Scuderia in Maranello liegt genau in jener Region.

Heißt: Teammitglieder, die sich aktuell im Werk befinden, dürfen nicht ausreisen.

Offensichtlich hat Sebastian Vettel allerdings noch mal Glück im Unglück. Denn ein Großteil der Ferrari-Mitarbeiter machte sich schon frühzeitig auf den Weg nach Australien, wo am 15. März die Saison der Formel 1 beginnt. Dadurch kamen die Scuderia-Angestellten der Ausreise-Sperre zuvor.

Pirelli vor ähnlichen Problemen

Auch Pirelli ist vom Ausreise-Stopp betroffen. Der Hauptsitz des Reifenherstellers liegt in Mailand, mitten im abgeriegelten Coronavirus-Gebiet. Seit Jahren beliefert Pirelli die Teams in der Formel 1 mit Reifen.

Der Reifen-Riese hat allerdings überall auf der Welt große Werke. Die Ausreise-Sperre sollte für Pirelli daher zunächst keine große Hürde darstellen.

Ferrari mit Schwierigkeiten zu Saisonbeginn

Bei den ersten Testfahrten in Barcelona hatte Ferrari bereits mit einigen Problemen zu kämpfen. Erst fehlte Sebastian Vettel krankheitsbedingt, dann fuhr sein Teamkollege Charles Leclerc enttäuschende Zeiten. Und als Vettel dann endlich auf die Strecke durfte, streikte der Motor.

Teamchef Mattia Binotto sieht Ferrari zu Beginn dieser Saison in der Formel 1 weit hinter der Spitze. „Aber die Saison ist lange. Hoffentlich können wir uns schon bald wieder rankämpfen“, sagte Binotto. (dhe)