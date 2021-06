Formel 1: Nächster Schock! Jetzt ist es beschlossen – beliebter Grand Prix vor dem Aus

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Pandemie hat auch die Formel 1 nicht unbeeindruckt gelassen.

Die Folge: Zum zweiten Mal in Folge wird es kein Formel 1-Grand Prix in Singapur geben. Einen Medienbericht von „Sky“ hat der lokale Veranstalter Singapore Pte Ltd. am Freitagabend bestätigt.

Formel 1: Nächste Absage fix

„Die Veranstaltung ein zweites Jahr abzusagen, ist eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber angesichts der vorherrschenden Einschränkungen für Live-Events in Singapur eine notwendige“, sagte Colin Syn, stellvertretender Vorsitzender der Singapore GP Pte Ltd. Eine Durchführung des Grand Prix ist aufgrund der Reisebeschränkungen und Einreisebestimmungen nicht möglich, auch wenn die Veranstaltung erst in vier Monaten geplant ist.

Formel 1-Hammer: Dem nächsten GP droht die Absage. Foto: IMAGO / PanoramiC

Die Formel 1-Bosse sind daher auf der Suche nach einem Ausweichort. In Betracht kommen die Türkei, China und ein zweites Rennen in den USA, heißt es im Sky-Bericht. Die Formel 1 ist demnach weiterhin gewillt, den Rekordkalender mit 23 Stationen trotz der anhaltenden Corona-Probleme durchzuziehen.

Schon im letzten Jahr musste der GP in Singapur ausfallen. Auch in Montreal (Kanada) und dem ursprünglich eingesprungenen Istanbul (Türkei) mussten bereits Rennen abgesagt werden. Auch die Rennen in Österreich standen zwischenzeitlich auf der Kippe, können aber wohl wie geplant stattfinden.

Zeitplan des Baku-GP

1. Freies Training, Freitag 10.15 Uhr

2. Freies Training, Freitag 13.45 Uhr

3. Freies Training, Samstag 11 Uhr

Qualifying, Samstag 14 Uhr

Rennen, Sonntag 14 Uhr

Den GP von Aserbaidschan verfolgen

Immerhin an diesem Wochenende steigt in Baku der Große Preis von Aserbaidschan. Im Qualifying gab es bereits mächtig Spannung, mehrere Crashs und einen überraschenden Sieger. Hier kannst du das Rennen und die Vorberichterstattung im Live-Ticker verfolgen. (ms)