Hammer in der Formel 1: Ex-Weltmeister Fernando Alonso kehrt zurück!

Die Formel 1 feiert ein Mega-Comeback. Ein ehemaliger Weltmeister will es nochmal wisse und kehrt in die Königsklasse des Motorsports zurück. Gerüchte über eine mögliche Rückkehr in die Formel 1 gab es bereits länger, doch jetzt ging alles ganz schnell.

Formel 1: Renault einig mit Ex-Weltmeister

Das Fahrerkarussell in der Formel 1 dreht sich in diesem Jahr so rasend wie lange nicht mehr. Den Anfang machte Ferrari mit der Verkündung, den Vertrag mit Sebastian Vettel nicht zu verlängern. Dieser wird im kommenden Jahr von Carlos Sainz ersetzt, der aktuell für McLaren fährt.

Mit Renault gewann Alonso 2005 und 2006 die Weltmeisterschaft. Foto: imago sportfotodienst

McLaren ihrerseits verpflichtete für den abwandernden Spanier den Renault-Piloten Daniel Ricciardo und so standen die Franzosen lange mit nur einem Fahrer für 2021 dar – bis jetzt! Denn wie Renault am Mittwoch bekanntgab, wird sich Fernando Alonso ab 2021 wieder in einen Formel-1-Boliden setzten.

OFFICIAL NEWS



🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

In den letzten Tagen hatte bereits die britische „The Sun“ davon berichtet, dass die überraschende Verpflichtung noch vor dem zweiten Rennen in Spielberg bekanntgegeben werden sollte. Der Spanier saß zuletzt 2018 in einem Formel-1-Auto. Dem Bericht zufolge hatte Renault Teamchef Cyril Abiteboul die Mitarbeiter des Rennstalls schon vorab in die Pläne Renaults eingeweiht.

Die Rennställe und ihre Piloten 2020:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, Charles Leclerc

Renault: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon*

Red Bull: Max Verstappen, Alexander Albon

Alfa Romeo: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Alpha Tauri (vorher Toro Rosso): Pierre Gasly, Daniil Kwjat

Williams: George Russell, Nicholas Latifi*

Haas: Kevin Magnussen, Romain Grosjean

McLaren: Lando Norris, Carlos Sainz

* = Debütant

Für Alonso ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits von 2003 bis 2006 und 2008 bis 2009 fuhr der mittlerweile 38-Jährige für das französische Werksteam. Dabei konnte er zwei Mal die Weltmeisterschaft gewinnen. Anschließend fuhr er für Ferrari und McLaren, wo er allerdings nicht mehr an seine Glanzzeiten anknüpfen konnte.

Ocon von Alonso begeistert

Nach außen hin gab sich Renault in der Fahrerfrage stets gelassen. „Ich kann nur sagen, dass wir uns die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Es ist eine extrem wichtige Entscheidung“, sagte Abiteboul noch vor wenigen Tagen. Jetzt die 180-Grad-Wende. Nun steht auch bei den Franzosen realtiv früh fest, welches Fahrerduo 2021 antreten wird. Alonsos zukünftiger Kollege Esteban Ocon macht keinen Hehl darum, dass er von dem Spanier begeistert ist.

„Wenn er zurückkommen würde, dann wäre ich sehr glücklich“, hatte der Franzose bereits am ersten Rennwochenende in Österreich zu Protokoll gegeben. (mh)