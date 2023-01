Formel 1: Wildes Comeback? Aussagen von Ex-Pilot lassen aufhorchen

Im vergangenen Jahr verlor er kurz vor dem Start der Formel 1 sein Cockpit. Seitdem blieb es ruhig um Nikita Mazepin. Der ehemalige Haas-Pilot schrieb in der einen Saison, in der er an der Seite von Mick Schumacher fuhr, oftmals negative Zeilen.

Jetzt sorgt der Russe aber wieder für Aufregung. Kommt es in der Formel 1 etwa zu einem wilden Comeback? Mit Rückkehr-Aussagen lässt Mazepin jetzt aufhorchen.

Formel 1: Comeback von Mazepin?

Als Russland im vergangenen Jahr die Ukraine angriff, endete auch vorerst die Formel-1-Karriere von Nikita Mazepin. Noch vor Beginn der neuen Saison musste er seinen Platz bei Haas räumen. Ein Jahr zuvor sorgte er an der Seite von Mick Schumacher noch für Aufregung: Zahlreiche Unfälle, ein Rauswurf aus einem Nachtklub nach einem Grand Prix in Mexiko und immer wieder Kritik am eigenen Team.

Der 23-Jährige ist seitdem ohne Team. In den vergangenen Monaten ist es auch etwas ruhiger geworden um Mazepin, der sich in seiner Heimat aufhält. Nun gab der ehemalige Formel-1-Fahrer ein Interview und erklärte, dass er sich auf ein internationales Comeback vorbereite.

Formel 1: Mick Schumacher (l.) und Nikita Mazepin (r.) waren 2021 Teamkollegen bei Haas. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

„Nächstes Jahr werde ich mich einer neuen Herausforderung außerhalb von Russland stellen“, berichtete Mazepin gegenüber der Nachrichtenagentur „Tass“. „Bislang ist aber noch nicht unterschrieben. Deshalb kann ich euch nicht mehr erzählen“, sagte der Russe.

Mazepin hofft auf Formel-1-Rückkehr

In seiner Heimat nahm er zuletzt an der russischen Silk Way Rallye teil, von der er begeistert ist. Dennoch freut er sich auf eine neue Herausforderung. „Silk Way ist eine fantastische Sportart, aber ich habe natürlich das Verlangen, mich im Motorsport auch international zu beweisen. Mein Ziel ist eine Rückkehr in die Formel 1. Das ist die Richtung, auf die ich hinarbeite“, gab sich die einstige Nachwuchs-Hoffnung kämpferisch.

Ob er die Chance jemals wieder bekommt? In seiner ersten Saison wurde er punktlos hinter Mick Schumacher Letzter in der WM-Wertung.