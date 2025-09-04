Verwirrung in der Formel 1: Team holt Star-Pilot – doch der darf keine Rennen fahren

Silly Season in der Formel 1 – auch in der zweiten Saisonhälfte 2025 geht es wieder um die Cockpits des nächsten Jahres. Bei Cadillac ist jetzt alles klar. Valtteri Bottas und Sergio Perez sind die Stammfahrer für die erste F1-Saison der Teamgeschichte, für die zweite Reihe wurde Colton Herta aus der IndyCar-Serie verpflichtet.

Ein Star der US-Serie, der schon immer von der Königsklasse träumte. Doch war da nicht was mit der Superlizenz? Richtig. Colton Herta darf sich jetzt zwar Formel-1-Pilot nennen, aber dort keine Rennen fahren. Zumindest noch nicht.

Colton Herta: Formel-1-Pilot ohne Lizenz

Herta und Mick Schumacher waren die letzten verbliebenen Kandidaten für die Nummer 3 beim Andretti-Team. Als der Deutsche absagte, war der Weg für den IndyCar-Star frei. Jahrelang hatte er für seinen Traum vom F1-Wechsel gekämpft – nun geht er in Erfüllung. Naja, zumindest teilweise.

Denn das, was ihm seit jeher im Weg stand, ist weiter ein Problem. Der Pilot aus Kalifornien hat nicht die nötige Lizenz, um in der Formel 1 Rennen fahren zu dürfen. Die kriegt man über ein Punktesystem. Fünf Zähler fehlen ihm aktuell für die „Superlizenz“. Das heißt: Testfahrten ja, Simulator ja, auch Freie Trainings sind erlaubt. Die Grand Prix‘ sind aber weiter tabu.

Rückschritt für den Traum

Das sorgt für Verwirrung bei den Fans – denn was bringt Cadillac ein Ersatzfahrer, der gar nicht als Ersatz einspringen darf, sollte Bottas oder Perez ausfallen? Der Plan des neuen Rennstalls: Colton Herta soll im „Livebetrieb“ die letzten fehlenden Punkte sammeln – und dann ab 2027 als Ersatz bereitstehen.

Das geht beispielsweise über die Teilnahme an Freien Trainings. Absolviert er in einer solchen Session mindestens 100 Kilometer und bekommt keine Strafe, kriegt er einen Punkt. Weil das allein aber zu lange dauern würde, wird es noch kurioser. Nach sieben Jahren IndyCar geht der 25-Jährige wohl zurück zum Nachwuchs. Die Saison 2026 wird er nach übereinstimmenden Berichten in der Formel 2 absolvieren, um dort die nötigen Punkte zu sammeln.

Ein achter Platz im Gesamtklassement würde reichen und er ist ein vollwertiger Pilot der Formel 1. Ein mutiger Karriere-Rückschritt, um endlich ans Ziel zu kommen.