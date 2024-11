Formel 1: Top-Talent im freien Fall – verspielt er jetzt alles?

Nach seinem überraschenden Debüt in der Formel 1 und seinen starken Auftritten zu Beginn hat Franco Colapinto mehrere Wochen zum Vergessen erlebt. Nach zwei Crashs in Brasilien und einem Unfall in Las Vegas vergeigte er nun auch das Sprint-Qualifying in Katar.

Für den Williams-Piloten kommt die Schwächephase genau zum falschen Zeitpunkt. Colapinto kämpft noch um seinen Platz in der Formel 1, gilt als möglicher Kandidat bei Red Bull. Mit den aktuellen Auftritten schrumpfen seine Chancen.

Formel 1: Colapinto in einem Formtief

Mit seinen starken Auftritten in der Formel 1 hat Colapinto zu Beginn alle beeindruckt. Auf Anhieb fuhr er mit dem bis dato eher bescheidenen Williams in die Punkte, konnte sofort mit seinem erfahrenen Teamkollegen Alexander Albon mithalten.

Das katapultierte Colapinto innerhalb weniger Wochen auf die Liste eines Top-Teams. Red Bull hat den Argentinier im Visier, zieht ihn für 2025 in Erwägung. Es ist auch seine einzige Chance, noch ein Cockpit zu ergattern. Bei Williams ist der Weg nach der Verpflichtung von Carlos Sainz im nächsten Jahr zu.

Die Leistungen des Argentiniers nimmt der Brauserennstall aktuell ganz genau unter die Lupe. Und das, was sie aktuell sehen, dürfte ihnen eher weniger gefallen. In Brasilien baute Colapinto gleich zwei Unfälle und auch in Las Vegas setzte er sein Auto im Qualifying in die Wand.

Druck für Colapinto zu groß?

In Katar konnte er nun erneut nicht an seine starken Leistungen anknüpfen. Er wurde abgeschlagen Letzter. Danach haderte er mit dem Set-up. Man habe Probleme gehabt, das Auto im 1. Freien Training richtig abzustimmen. Über die gesamte Runde verliere man zu viel Zeit.

Colapinto läuft die Zeit davon. Es bleiben nur das Wochenende in Katar und in Abu Dhabi, um die Verantwortlichen von Red Bull zu überzeugen. „Er hat offensichtlich Talent“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. „Aber der Druck in diesem Geschäft ist sehr hoch.“ Zu hoch für Colapinto?