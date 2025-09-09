Kommt es zum Formel-1-Aus? Rauswurf könnte konkret werden

In der Formel-1 könnte es jetzt zu einem großen Knall kommen. Franco Colapinto erlebte nach einem kurzen Zwischenhoch in Zandvoort ein weiteres enttäuschendes Formel-1-Wochenende. Ein Insider bringt jetzt sogar einen möglichen Rauswurf des 22-Jährigen vor dem nächsten Rennen in Baku ins Gespräch.

Die schwache Performance des Alpine-Teams in Monza zeichnete sich bereits im Vorfeld ab. Auf der Highspeed-Strecke fehlte dem Renault-Motor die nötige Power, um konkurrenzfähig zu sein. Trotz der schwierigen Bedingungen wurde Colapinto erneut zu einer der größten Enttäuschungen des Wochenendes.

Formel 1: Kein Glück für Colapinto

Der Argentinier startete in Monza von Platz 17 und beendete das Rennen ebenfalls auf Rang 17. Es war sein mittlerweile zehnter punktloser Grand Prix in Folge. In Zandvoort hatte er als Elfter knapp den ersten Punkt verpasst, doch auch dort blieb die Ausbeute am Ende gleich.

+++ Heftige Kritik in der Formel 1: Toto Wolff schießt gegen eigenen Schützling +++

Ted Kravitz, Formel-1-Insider bei „Sky Sports“, spricht über einen vorzeitigen Abschied von Colapinto: „Er hat erschöpft gewirkt, aber er hofft, dass er sich in Aserbaidschan besser schlägt, weil er da schon einmal Punkte geholt hat. Hoffentlich wird er in Aserbaidschan sein, das erwarten wir auch. Es gibt keinen Grund, warum er es nicht sein sollte“, erklärte Kravitz.

Formel 1 bleibt unberechenbar

Der Experte fügte jedoch hinzu: „In der Formel 1 weiß man nie.“ Ein Satz der für viele Spekulationen sorgt. Aktuell deutet allerdings wohl wenig darauf hin, dass Alpine Colapinto vorzeitig aus dem Cockpit entlässt. Angeblich plane das Team, ihn bis zum Saisonende fahren zu lassen.

hier mehr News für dich:

Sollte sich Colapintos Leistung nicht bessern, könnte seine Zukunft bei Alpine dennoch ungewiss bleiben. Das nächste Rennen in Aserbaidschan könnte für Colapinto dann aber durchaus entscheidend werden. Nur konstante Ergebnisse und Punkte könnten seine Position langfristig festigen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.