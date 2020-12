Formel 1: Letztes Cockpit vergeben – so ironisch reagiert Hülkenberg auf sein Königsklassen-Aus

Bis zuletzt hatte Nico Hülkenberg darauf gehofft, in der kommenden Saison endlich wieder als Pilot eines Rennautos fester Bestandteil der Formel 1 zu sein.

Doch jetzt sind alle Cockpit-Plätze vergeben. Hülkenberg geht leer aus – und nimmt es mit Humor.

Formel 1: So ironisch kommentiert Hülkenberg sein Köngisklassen-Aus

Es ist die zweite Saison in Folge, in der der 33-Jährige keinen festen Platz bei einem Formel-1-Rennstall bekommt. In den vergangenen Wochen war über ein Engagement bei Red Bull spekuliert worden. Teamchef Christian Horner hatte zuletzt sogar offiziell bestätigt, dass eine Hülkenberg-Verpflichtung eine Option sein könnte.

Am Freitag hatte der Rennstall jedoch eine andere Besetzung des letzten freien Cockpits verkündet: Sergio Perez geht ab 2021 für Red Bull an den Start.

Hülkenberg kommentiert sein dadurch erzwungenes Karriere-Ende mit Humor. Auf Instagram teilte der Deutsche ein Foto, das ihn am Strand zeigt. In der Hand hat er dabei eine Mistgabel, vor ihm steht ein mit Stroh gefüllter Karren. Hülkenberg betitelt das Bild ironisch und knapp: „Plan B.“

Hülkenberg hat „diverse Anfragen“

Was sein tatsächlicher Plan B ist, ist derzeit nicht bekannt. Laut eigener Aussage hat der Rennfahrer, der noch in der abgelaufenen Saison dreimal bei Racing Point ausgeholfen hatte, „diverse Anfragen aus anderen Rennserien.“

Seine Fans erwischt das Aus offensichtlich härter, als Hülkenberg selbst. Unter dem Instagram-Post sammeln sich zahlreiche traurige Kommentare. Stellvertretend für viele andere schrieb ein User etwa: „Ich kann nicht glauben, dass dieser Typ keinen Sitz für 2021 hat.“

Unglaublich, aber wahr. (the)