Formel 1: Ex-Pilot watscht Red Bull ab – ist DAS der Grund für die gähnende Langeweile im Titelkampf?

Sind das die wahren Gründe für die Langeweile in der Formel 1?

Ausgerechnet ein Landsmann von Max Verstappen hat den Formel 1-Rennstall Red Bull heftig kritisiert.

Der Ex-Formel 1-Pilot Christijan Albers holte zum Rundumschlag gegen Red Bull aus und liefert möglicherweise einen Grund für die Langeweile im Titelkampf.

Formel 1: Albers attackiert Red Bull heftig

Ganze zwei Mal hat Red Bull es in der vergangenen Saison geschafft, die übermächtigen Mercedes von Platz eins zu verdrängen. Auf Dauer blieben die Roten Bullen allerdings wieder einmal chancenlos.

Dabei hatte Red Bull das einzige Auto mit dem Potential die Silberpfeile zu schlagen. Viel zu selten konnten sie es allerdings umsetzen. Die Konstanz von Mercedes war beängstigend.

Das ist Christijan Albers

Geboren am 16. April 1979 in Eindhoven

Fuhr in der DTM und wurde 2003 Vizemeister

Von 2005 bis 2007 war er in der Formel 1 aktiv

Seine Teams: Minardi (2005) und Midland/Spyker (2006 - 2007)

2014 leitete er für zwei Monate den Rennstall Sauber als Teamchef, trat dann aber aus privaten Gründen zurück

Laut Ex-Pilot Albers liegt das aber nicht an Mercedes, sondern an Red Bull: „Alles im Team muss cool, exzentrisch und glänzend sein, aber wenn man von Weitem auf sie schaut, dann sind sie super unorganisiert“, kritisiert der Niederländer im Podcast bei „De Telegraaf“.

Christijan Albers kritisiert Red Bull heftig. Foto: imago images/Motorsport Images

„Andere Teams legen deutlich mehr Professionalität an den Tag, was die Kommunikation angeht“, wettert der 41-Jährige weiter. Zudem zweifelt er an Red Bulls Motorproblemen: „Bei Honda war das nicht der Fall, weil sie im vergangenen Jahr einen guten Motor hatten. Ich glaube, dass es eher Probleme mit dem Chassis gab als mit dem Honda-Motor.“

Motorenentwicklung bei Red Bull eine Gefahr

Der Motorenentwicklung liegt ab 2022 in der Hand von Red Bull. Sie übernehmen die Power-Unit von Honda, denn der Hersteller steigt aus der Formel 1 aus. Albers glaubt, dass das durchaus für Probleme sorgen könnte.

„Die Unterschiede zwischen Mercedes und Honda waren relativ gering, aber wenn Honda in diesem Jahr keinen guten Motor hat, dann werden sie bei Red Bull wieder rumschreien, dass sie irgendwas bei der Motorenentwicklung machen wollen“, so Albers.

Ob Red Bull wirklich unter seinen Möglichkeiten performt, bleibt ein ungelüftetes Geheimnis. Dass der Rennstall weltmeisterlich fahren kann, hat Sebastian Vettel eindrucksvoll unter Beweis gestellt. (fs)