Formel 1: Aus und vorbei! Bei Red Bull ist endgültig beendet

Was für ein verrücktes Formel-1-Jahr bei Red Bull! Es gab zu Beginn viel Unruhe, es folgten schwache Phasen des Top-Teams, bei dem auch Max Verstappen langsam aber sicher verzweifelte.

Und dann gab es auch noch den Knall um Ex-Teamchef Christian Horner, der vom Formel-1-Rennstall entlassen wurde. Grund dafür war ein „grenzüberschreitendes Verhalten“ des Briten gegenüber einer Ex-RB-Mitarbeiterin. Jetzt hat das Brause-Unternehmen das Kapitel endgültig beendet.

Formel 1: Red Bull beendet unschönes Kapitel endgültig

Die Geschichte beschäftigte die Formel 1 lange und fügte Red Bull großen Schaden zu: Christian Horner und der Vorfall mit einer ehemaligen RB-Mitarbeiterin. Die heftigen Vorwürfe sorgten für ganz schön viel Aufregung (hier die ganze Geschichte).

Mittlerweile ist Horner nicht mehr beim Rennstall, genauso wie die Mitarbeiterin. Nachdem sie im März 2025 rechtliche Schritte eingeleitet hatte, wurde der Fall jetzt endgültig geklärt. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, hat sich Red Bull mit der ehemaligen Mitarbeiterin außergerichtlich geeinigt.

Die Ex-Assistentin von Horner, die inzwischen für das neue Formel-1-Team Cadillac arbeitet, soll rund 3,4 Millionen Euro erhalten haben, um ihre Vorwürfe gegen den Ex-Teamchef fallen zu lassen. Die Causa Horner ist bei Red Bull damit endgültig beendet.

Horner auf Teamsuche

Beim Formel-1-Rennstall wird man froh sein, dass die Geschichte jetzt ein Ende hat. Zu oft kamen immer wieder neue Berichte auf, die auch für unnötige Unruhe sorgten. Das wirkte sich auch auf die Leistung des Teams aus. Red Bull konnte phasenweise mit der Konkurrenz nicht mithalten.

Seitdem Horner nicht mehr beim Team ist, geht es für Max Verstappen und Co. wieder bergauf. Und wie geht es mit dem Briten weiter? Mit Haas kam es nicht zu einer Einigung, wie Teamchef Ayao Komatsu verriet. Derzeit wird er aber auch noch mit Aston Martin und Alpine in Verbindung gebracht. Die Rückkehr der RB-Legende ist nur noch eine Frage der Zeit.