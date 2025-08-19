Horner-Hammer in der Formel 1 rückt wohl näher – „Zeigt Interesse“

Christian Horner, ehemaliger Teamchef von Red Bull Racing, könnte ein Comeback in der Formel 1 anstreben. Seit seiner Entlassung blieb er bislang im Hintergrund, auch weil noch eine mögliche Abfindung mit RB geklärt werden muss.

Aktuell kursieren Gerüchte über ein potenzielles Interesse anderer Formel-1-Teams an ihm. Nachdem Horner zuletzt sogar mit einem Wechsel zu Ferrari in Verbindung gebracht wurde, könnte nun schon bald der nächste Rennstall anklopfen.

Formel 1: Was läuft da zwischen Cadillac und Horner?

Laut „Auto, Motor und Sport“ soll der zukünftige Formel-1-Rennstall Cadillac Interesse an Horner zeigen. Der Automobilhersteller plant, ab 2026 in die Formel 1 einzusteigen. Obwohl Cadillac bereits Graeme Lowdon als Teamchef hat, könnte Horner für eine andere Rolle infrage kommen. Eine Bestätigung dieser Spekulationen steht aber noch aus.

Derzeit ist es allerdings alles andere als sicher, dass Horner schon im kommenden Jahr wieder in die Formel 1 zurückkehrt. Nach einem turbulenten Abschluss bei Red Bull ist es genauso gut möglich, dass sich der 51-Jährige erstmal eine Auszeit nehmen möchte.

Ferrari-Wechsel wohl vom Tisch

Ferrari wurde zuletzt ebenfalls mit Horner in Verbindung gebracht, aber nach der Vertragsverlängerung von Teamchef Fred Vasseur scheint bei der Scuderia derzeit kein Platz für Horner frei zu sein. Daher scheint dieser Schritt unwahrscheinlich.

Ob Horner letztendlich wirklich zu Cadillac wechselt, bleibt ebenfalls fraglich. Dennoch zeigt sich, dass der Brite trotz Rückschlägen weiterhin eine zentrale Figur in der Königsklasse bleibt. Horner könnte also bald wieder eine bedeutende Rolle in der Königsklasse des Motorsports einnehmen.

