Formel 1: Red Bull bestätigt letzten Horner-Knall! Er kostet das Team Millionen

Jetzt ist das Kapitel ganz endgültig geschlossen! Christian Horner und Red Bull – diese jahrelange Traumehe der Formel 1 ist nun offiziell geschieden. Am Montag (22. September) gab der Rennstall die endgültige Trennung vom Briten bekannt.

Horner war bereits im Juli nach anhaltenden Problemen als Teamchef des Formel-1-Rennstalls abgesetzt und beurlaubt worden. Seither verhandelte man im Hintergrund über eine Aufhebungsvereinigung. Wochen später konnte man eine Einigung erzielen.

Formel 1: Horner endgültig Geschichte

„Oracle Red Bull Racing gibt heute bekannt, dass Teamchef und CEO Christian Horner das Team heute verlassen wird“, mit dieser Mitteilung zieht der Rennstall endgültig einen Schlussstrich unter das Kapitel Horner. Der Brite hatte das Team von Anfang an begleitet und aufgebaut, zahlreiche Weltmeistertitel gewonnen.

Doch zuletzt wurde der Ton rauer. Interne Machtspiele drangen nach außen, Horner sah sich mit Vorwürfen über Fehlverhalten am Arbeitsplatz konfrontiert und Red Bull verlor seinen Status als schnellstes Team der Formel 1. Alles Faktoren, die letztlich im Rausschmiss des langjährigen Teamchefs gipfelten.

Horner bekommt Mega-Abfindung

Ursprünglich lief Horners Vertrag, der nicht nur Teamchef von Red Bull Racing war, sondern auch die Marketing-, Technik- und Motorenabteilung leitete, noch bis 2030. Dem Vernehmen nach zahlt der Energy-Drink-Hersteller eine Abfindung im zweistelligen Millionen-Bereich, um die Zusammenarbeit vorzeitig und offiziell enden zu lassen. Die „Bild“ berichtet von einer Abfindung von rund 50 Millionen Euro für Horner, „BBC“ gar von 60 Millionen Euro.

„Die Leitung von Red Bull Racing war mir eine Ehre und ein Privileg“, sagt Horner in der Abschieds-Mitteilung. „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir als Team erreicht haben, indem wir Rekorde gebrochen und Höhen erreicht haben, die niemand für möglich gehalten hätte, und das werde ich für immer in meinem Herzen tragen.“

Ob er bald bei einem anderen Team in der Formel 1 aufschlägt, jetzt wo er bei Red Bull raus ist?