Formel 1 wittert Horner-Sensation! Neues Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Ein Zurück zu Red Bull gibt es definitiv nicht mehr. Am Montag (22. September) machten der Rennstall und Ex-Teamchef Christian Horner ihre Trennung auch formal ganz offiziell. Das endgültige Aus für den Briten in der Formel 1 soll das aber nicht bedeuten.

Schon länger rechnen Experten damit, dass er früher oder später bei einem anderen Formel-1-Rennstall anheuert. Ein großer Favorit dafür war bisher Alpine. Doch plötzlich rückt auch US-Team Haas in den Fokus!

Formel 1: Horner-Gerüchte um Haas

Horner ist mit der Königsklasse noch nicht fertig – da sind sich alle einig. Bekanntermaßen erfolgte sein Aus bei Red Bull nicht aus freien Stücken. Schon kurz nach seiner Entlassung gab es Gerüchte um Alpine oder auch Ferrari (hier mehr dazu lesen).

+++ Auch interessant: Norris nutzt Piastri-Patzer nicht! McLaren lässt ihn bei DIESER Szene im Stich +++

Jetzt bringt die „Daily Mail“ allerdings Haas ins Spiel. Demnach habe man von „seriösen Quellen“ erfahren, dass der ehemalige Rennstall von Mick Schumacher eine mögliche Anlaufstelle für Horner sei. Haas hatte sich Anfang 2024 vom langjährigen Teamchef Günther Steiner getrennt, seither hat Ayao Komatsu das Sagen.

Spricht DAS für Haas?

Als Begründung liefert die „Daily Mail“ einen gewichtigen Punkt: Bei Haas könnte Horner am ehesten sein Ziel verfolgen, große Anteile des Teams, bei dem er arbeitet, zu erwerben. Schon länger wird berichtet, dass Horner insgeheim schon bei Red Bull gehofft hatte, Team-Anteile zu erwerben und somit zu seinem eigenen Chef zu werden. Vorbild ist hier ausgerechnet sein Erzrivale Toto Wolff, der nicht nur Teamchef von Mercedes, sondern auch Mit-Besitzer ist.

Top-News des Tages:

Derzeit liegt der Rennstall in den Händen von US-Milliardär Gene Haas. Zuletzt hatte aber der derzeitige Teamchef Komatsu klargestellt, dass Haas nicht das geringste Interesse habe, seinen Rennstall zu verkaufen. In den letzten anderthalb Jahren hätte der Amerikaner zahlreiche Angebote diesbezüglich abgelehnt.

Formel 1 wartet auf Rückkehr

Bis Horner allerdings wirklich in die Königsklasse zurückkehrt, dürfte noch eine Weile vergehen. So soll es nach seinem Red-Bull-Aus eine Sperrfrist bis Mai 2026, ehe er bei einem anderen Team beginnen dürfte. Eine Regel, die in der Formel 1 normal ist. Damit soll verhindert werden, dass sensible Daten und Wissen eines Teams bei der Konkurrenz landen (mehr dazu kannst du hier lesen).