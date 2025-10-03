Formel-1-Teamchef bestätigt Gespräche! Horner drängt zurück in die Königsklasse

Christian Horner, der ehemalige Teamchef von Red Bull, bleibt weiterhin Thema in der Formel-1-Welt. Erst im Juli musste der Brite nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren an der Spitze des Teams gehen. Doch anscheinend möchte der 51-Jährige seiner Leidenschaft noch nicht den Rücken kehren. Nach seiner millionenschweren Abfindung sondiert er eifrig neue Möglichkeiten, wobei ein Engagement bei Haas ein heiß diskutiertes Thema ist.

Kein Happy End bei Haas

Horner klopfte jüngst beim amerikanischen Haas-Team an, wie Teamchef Ayao Komatsu vor dem Singapur-Rennen in einer Medienrunde bestätigte. „Ja, es stimmt, dass er uns angesprochen hat“, erklärte Komatsu. Laut ihm habe es ein erstes Sondierungsgespräch gegeben, doch danach verlief alles im Sand. „Und das war’s. Es ist erledigt“, stellte Komatsu klar.

Trotz beharrlicher Nachfragen der Journalisten schweigt Komatsu zu weiteren Details. „Ich habe nichts mehr dazu zu sagen“, betonte er deutlich. „Wie gesagt: Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich befeuere diese Geschichte nicht.“ Die klare Antwort heizt jedoch die Spekulationen um Horners Formel-1-Rückkehr nur weiter an.

Aston Martin und Alpine im Visier?

Während Haas also ausscheidet, bleiben andere Optionen weiterhin denkbar. Vor allem Alpine und Aston Martin stehen hoch im Kurs. Aston Martins CEO Andy Cowell weigerte sich jüngst, zu einer möglichen Zusammenarbeit mit Horner ein klares Statement abzugeben. Auch Alpine, zuletzt immer wieder in schwierigen Schlagzeilen, könnte auf einen erfahrenen Leader wie Horner setzen.

Fest steht bislang lediglich, dass der Brite ab Mai 2026 wieder für neue Herausforderungen in der Formel 1 zur Verfügung stehen wird. Unklar bleibt aber, welches Team letztlich zuschlagen wird. Bei Haas hat man sich nun entschieden, den Fokus woanders zu setzen.

Horner dürfte trotz dieser Absage noch lange nicht mit der Formel 1 fertig sein. Die Gerüchte um seine Zukunft unterstreichen, dass sein Name auch fernab von Red Bull weiter Gewicht hat.