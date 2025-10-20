Formel 1: Heftiger Bruch bei Ferrari – Horner-Gerüchte lassen keinen Zweifel

Christian Horner zu Ferrari? Dieses Gerücht wird aktuell wieder ganz heiß – und könnte die Formel 1 völlig auf den Kopf stellen. Seit Horners Entlassung bei Red Bull war spekuliert worden, zu welchem Rennstall es den Briten ziehen würde.

Nach anfänglichen Ferrari-Gerüchten war diese Spur allerdings eigentlich erkaltet. Immerhin verlängerte die Scuderia medienwirksam mit Teamchef Fred Vasseur. Doch dessen Standing hat seither offenbar gewaltig gelitten. Anders ist der Horner-Vorstoß (hier mehr dazu lesen) Ferraris nicht zu erklären.

Formel 1: Ferrari-Chaos mit Konsequenzen?

Die aktuelle Ferrari-Saison in der Formel 1 läuft äußerst bescheiden. Obwohl man sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton an Bord holte, bleibt der Erfolg aus. Noch keinen Rennsieg konnte das Team erringen, Hamilton selbst schaffte es nicht einmal aufs Podium. Die Konsequenz: In der Teamwertung droht man auf Platz vier abzustürzen, was einem den inoffiziellen Titel des schlechtesten Top-Teams zuteil kommen ließe.

Trotz der sportlichen Krise verlängerte Ferrari erst Ende Juli den Vertrag mit Teamchef Fred Vasseur. So wollte man Ruhe reinbringen – und gleichzeitig die damals erstmals aufkommenden Horner-Gerüchte im Keim ersticken. Doch in der Formel 1 geht es manchmal ganz schnell.

Und so könnte die Ferrari-Krise für Vasseur doch Konsequenzen haben. Denn klar ist: Wenn Horner irgendwo anfängt, will er der Chef sein. Kommt er zu Ferrari, muss sich Vasseur unterordnen – oder gehen.

Bruch mit Vasseur

Allein, dass Ferrari einen möglichen neuen Teamchef sucht, kann bereits als Bruch zwischen Vasseur und vor allem Ferrari-Präsident John Elkann gewertet werden. Der soll nur noch wenig Vertrauen haben, dass der Umschwung in der aktuellen Konstellation noch gelingt.

Vasseur hatte den Posten beim Traditionsrennstall aus Maranello Anfang 2023 übernommen. Allerdings konnte auch er nicht für den ersten WM-Titel seit 2008 sorgen. Die Ferrari-Durststrecke in der Formel 1 wird weiter anhalten. Wohl einer der Hauptgründe, weshalb die Bosse trotz erst kürzlich verlängertem Vertrag schon nach einem Nachfolger als Teamchef suchen.