Horner-Comeback in der Formel 1? Insider legt sich fest

Über einen Monat ist es her, da griff Red Bull eiskalt durch. Nach 20 gemeinsamen Jahren trennte man sich von Teamchef Christian Horner. Zu negativ war die Entwicklung in der Formel 1 in den letzten Monaten gewesen. Frischer Wind mit Laurent Mekies soll es richten.

Und Horner? Der streitbare Teamchef tauchte erstmal ab. Dass Red Bull sein einziger Arbeitgeber in der Formel 1 bleiben wird – davon geht niemand aus. Ein Experte ist sich sogar relativ sicher: Allzu lange wird es nicht dauern, bis Horner wieder in der Königsklasse aufschlägt.

Kehrt Horner in die Formel 1 zurück?

Schon unmittelbar nach seiner Entlassung waren erste Gerüchte um ein neues Engagement für Horner aufgekommen. Als prominenter Kandidat galt damals Ferrari, das seinerseits seit Jahren in der Krise steckt. Doch kurz darauf verlängerte die Scuderia offiziell mit Teamchef Fred Vasseur, was allen Ablösegerüchten an der Spitze des Traditionrennstalls den Riegel vorschob.

Dennoch zeigt sich der ehemalige Rennfahrer Robert Doornbos, der 2006 selbst unter Horner bei Red Bull fuhr, zuversichtlich, den Briten früher als später wieder in der Formel 1 zu sehen. „Christian ist erst 51 Jahre alt, hat aber 20 Jahre Erfahrung als Teamchef und Geschäftsführer bei einer der größten Marken der Welt. Sein Erfolg spricht für sich“, sagte Doornbos der niederländischen Ausgabe von „motorsport.com„

Was will Horner?

Die Frage ist dabei weiterhin: Wo kommt Horner unter? Geht er zu einem Top-Team – oder versucht er ein Mittelfeldteam erneut in eine Großmacht zu verwandeln? Doornbos sieht aktuell nur eine logische Entscheidung: Alpine.

Warum? „Eigentum“, meint Doornbos. Horner wolle an einem Team beteiligt sein, wie es Toto Wolff bei Mercedes oder Lawrence Stroll bei Aston Martin sind. Angeblich soll das auch schon bei Red Bull zu Streitereien geführt haben. „Man möchte Anteile am Team besitzen, und es gibt nur sehr wenige Teams, bei denen das möglich ist“, meint der Ex-Red-Bull-Fahrer.

Und nur bei Alpine sehe er diese Chance gegeben. „Das ist so ein Team, das irgendwann in große Schwierigkeiten geraten könnte und sagt: ‚Wir wissen nicht mehr weiter‘ – und Flavio Briatore wird es nicht ewig machen“, meint er. Auch wenn der nächste Arbeitgeber von Horner in der Formel 1 also noch nicht feststeht, bei einem sind sich die Experten sicher: Er wird zurückkehren.