Knallharte Formel-1-Absage für Christian Horner! Team will ihn nicht

Bei welchem Rennstall feiert Christian Horner sein Comeback? Diese Frage beschäftigt die Formel 1 quasi seit dem Tag, an dem der ehemalige Teamchef bei Red Bull gefeuert worden war. Alle Experten sind sich sicher: Der Brite ist noch nicht fertig mit der Königsklasse.

Welches Team aber ist bereit, dem zwar erfolgreichen, aber manchmal auch eigenwilligen Horner das Feld zu bereiten? Klar scheint offenbar: Alpine wird es nicht! Das hat Formel-1-Legende Flavio Briatore jetzt klargestellt.

Formel 1: Wohin zieht es Horner?

Bei Red Bull hatte Horner nach anhaltender Fehlentwicklung und zahlreichen Nebengeräuschen seinen Posten letztlich doch noch räumen müssen. Als Teamchef hatte er den Rennstall 20 Jahre lang geführt und dabei zahlreiche Titel und Pokal eingeheimst.

Von dieser Erfahrung könnten sicherlich einige Teams profitieren. Nicht umsonst galt Horner auch als möglicher Kandidat bei Ferrari, bis Fred Vasseur dort seinen Vertrag verlängerte. Seither hält sich in der Formel 1 vor allem das mögliche Horner-Engagement bei Alpine.

Briatore sagt ab

Insbesondere, weil der Ex-RB-Teamchef mit Alpine-Boss Flavio Briatore gut kann. Doch am Rande des Großen Preises der Niederlande schloss Briatore die Tür erstmal. „Momentan denke ich über niemanden nach“, so der Italiener. Vor allem seit der Rennstall seinen ehemaligen Teamchef Oliver Oakes vor die Tür gesetzt hatte, brodelte die Gerüchteküche.

Doch Briatore beruft sich auf die Verpflichtung von Steve Nielsen, der Anfang September ins Tagesgeschäft von Alpine einsteigen wird. Deshalb gelte: „Christian ist aktuell nicht in der Formel 1. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Aber momentan hat das Team ihn nicht im Blick.“

Was Horner selbst plant, ist im übrigen noch nicht bekannt. Seit seinem Aus in der Königsklasse hat er sich weitestgehend zurückgezogen. Doch zahlreiche Experten und Insider sind sich sicher: Das war es noch nicht.