Formel 1: Ist es jetzt endlich so weit? Spektakuläres Comeback bahnt sich an

Ist es 2024 endlich wieder so weit? Seit bald fünf Jahren wartet die Formel 1 auf dieses Spektakel. Denn seit Corona in der Welt wütete, verschwand auch dieses Event völlig aus dem Rennkalender der Rennserie.

Gemeint ist der Große Preis von China, der seit 2004 auf dem Shanghai International Circuit ausgetragen wurde. Strenge Regeln während der Pandemie verhindern jedoch seit 2020 einen weiteren Auftritt der Formel-1-Stars um Max Verstappen. Jetzt könnte die bittere Serie endlich vorbei sein.

Formel 1: Damals war alles anders

Als die Königsklasse des Motorsports das letzte Mal in Shanghai zu Gast war, war vieles anders – sehr vieles. Wer sich hierzulande mit Maske schützte, wurde belächelt, Corona war für viele nur eine Biersorte. Und auf dem Podium des China-GP 2019 standen der unschlagbare Lewis Hamilton, sein Mercedes-Kollege Valtteri Bottas und Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel.

Allein diese Besetzung zeigt bereits, dass viel Zeit ins Land gegangen ist. Vettel hat seine Karriere mittlerweile beendet, Bottas gurkt mit Alfa Romeo im Mittelfeld herum und Hamilton wartet seit zwei Jahren auf einen Formel-1-Sieg.

China mit besonders strikten Regeln

China hielt sehr lange strikte Corona-Beschränkungen aufrecht. Diese galten nicht nur für Bürger des Landes, sondern auch für Touristen und andere Gäste. An die Veranstaltung eines Rennens war da gar nicht zu denken. Logistisch war es gar nicht möglich, alle Teammitglieder und Fahrer beispielsweise erstmal in Quarantäne zu schicken.

Und so blieb es seit jenem beschriebenen Rennen ruhig in Shanghai. 2020, 2021, 2022 und auch 2023 sagten die Veranstalter den Grand Prix. Doch jetzt soll es endlich wieder so weit sein. 2024 soll der 5,4 Kilometer lange Kurs sein F1-Comeback feiern.

Formel 1: Klappt es dieses Mal?

Die Frage, die sich alle stellen: Klappt es dieses Mal wirklich? Dafür spricht, dass China schon vor einem Jahr seine Beschränkungen fallen. Ein Rennen fand in dieser Saison dennoch nicht statt, weil das zu kurzfristigen, nicht stemmbaren logistischen Herausforderungen geführt hätte.

Zwar leidet die chinesische Bevölkerung aktuell schon wieder unter einer hohen Zahl an Atemwegserkrankungen. Doch neue Beschränkungen gab es von der Regierung bisher nicht. Und so sieht es aktuell danach aus, dass die Formel 1 ihren Rückkehr-Plan endlich in die Tat umsetzen kann. Geplant ist der China-GP vom 19. bis 21. April.

Spektakulär könnte es dabei allemal werden. Die chinesischen Fans gelten als leidenschaftlich. Nach so einer langen Pause dürften sie richtig Bock auf das Rennen haben. Und Guanyu Zhou würde erstmals vor Heimpublikum fahren. Da dürfte richtig was los sein.