Formel 1: Charles Leclerc mit düsterer Prognose über seine Ferrari-Zukunft

Charles Leclerc sollte mit Ferrari in der Formel 1 eine neue Ära prägen. Doch im aktuellen Auto scheint das unmöglich. Der Monegasse fährt wie sein Kollege Sebastian Vettel fast immer hinterher.

Der Wagen von Ferrari ist in der Formel 1 nicht konkurrenzfähig. In der vergangenen Zeit wurde bei der Autoentwicklung der Scuderia zu schlampig gearbeitet. Deshalb weiß Pilot Charles Leclerc, dass es ein langer Weg wird und ihm eine harte Zukunft in der Formel 1 bevorsteht.

Formel 1: Leclerc glaubt nicht an den „schnellen Wiederaufstieg“

Als Nummer Eins bei Ferrari hat Charles Leclerc seinen erfahreneren Teamkollegen Sebastian Vettel spätestens in diesem Jahr abgelöst. Die Italiener planen langfristig mit ihrem Eigengewächs. Der 23-Jährige hat seinen Vertrag schon vor der Saison bis 2024 verlängert.

Trotz lahmer Ferrari-Gurke fuhr der Monegasse schon zwei Mal aufs Podium und landete einmal auf Rang vier. Damit ist er deutlich besser als Sebastian Vettel. Allerdings spielte dabei auch ein wenig das Glück mit, denn wirklich konkurrenzfähig ist der SF1000 nicht.

Der SF1000 kann in der Formel 1 mit den Spitzenteams nicht mithalten. Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

Dass Ferrari schon bald wieder um Siege mitfahren wird, glaubt Charles Leclerc nicht. „Es wird keinen schnellen Wiederaufstieg für Ferrari geben“, schockte der Formel-1-Pilot mit seiner Aussage zur Ferrari-Zukunft.

--------------------

Das aktuelle Fahrer-Ranking der Formel 1

Hamilton 230 Punkte Bottas 161 Verstappen 147 Ricciardo 78 Pérez 68 Norris 65 Albon 64 Leclerc 63 Stroll 57 Gasly 53 Sainz 51 Ocon 36 Vettel 17 Kvyat 14 Hülkenberg 10 Giovinazzi 3 Räikkönen 2 Grosjean 2 Magnussen 1 Latifi 0 Russell 0

--------------------

Keine Ferrari-Siege bis 2022?

In einem Interview der Zeitung "Die Welt" in Kooperation mit der italienischen "La Repubblica" erklärte er, dass seine Aufgabe darin liege, dabei zu helfen, „dass diese schwierige Phase so kurz wie möglich bleibt“.

Auch Ferrari-Boss John Elkann hatte bereits davon gesprochen, dass es einen Ferrari-Sieg in der Formel 1 vermutlich erst wieder 2022 geben wird. Der Rückstand auf die Konkurrenz sei einfach zu groß und in einem Jahr nicht aufzuholen.

--------------------

Mehr Formel 1-News:

Formel 1: Wütender Mercedes-Chef haut auf den Tisch – „Das lasse ich nicht zu“

Formel 1: Demütigung für Ferrari – diese Ansage gleicht einer schallenden Ohrfeige

Formel 1: Wegbegleiter rät Sebastian Vettel vom Wechsel zu Aston Martin ab, doch der ignoriert seinen Rat

--------------------

„Was die Leistung betrifft, so wird es 2021 schwierig sein, mit diesem Auto Wunder zu vollbringen“, meint auch Charles Leclerc.

>>> Formel 1: Angefressener Hamilton über Schumi: „Michael hat Ferrari nicht zum Erfolg geführt”

Aktuell macht die Formel 1 eine kleine Pause, weiter geht’s am 25.10 mit dem Rennen in Portugal. Die Strecke in Portimao feierte ihre Formel 1-Premiere. Offene Karten für alle Fahrer also, zumindest was die Streckenkenntnisse angeht.

Düstere Zukunft bei Ferrari? Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

Mercedes demütigt Konkurrenz

Während Ferrari auf seine eigenen Probleme schauen muss, demütigt Klassenprimus Mercedes mal eben alle Konkurrenten auf einmal. Welche Ankündigung Mercedes-Boss Toto Wolff machte und warum diese eine schallende Ohrfeige für alle anderen Teams ist, liest du hier >>>