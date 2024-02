Formel 1: Leclerc macht es offiziell – jetzt dürfen es alle wissen

Wenn in wenigen Wochen die neue Formel-1-Saison beginnt, werden viele Augen auf Ferrari-Star Charles Leclerc gerichtet sein. Der Monegasse gehört zum einen zu den Favoriten, die Max Verstappen vom Thron stürzen können und zum anderen wird es die letzte Saison mit Carlos Sainz, der die Scuderia verlässt. Für ihn übernimmt bekanntlich Lewis Hamilton ab 2025.

Aber Charles Leclerc ist nicht nur Formel-1-Star. Abseits der Strecke hat der Pilot noch eine andere Leidenschaft, die er immer wieder mit seinen Fans teilt. Nun hat er diesbezüglich eine offizielle Verkündung gemacht.

Formel 1: Leclerc macht es offiziell

Neben der Formel 1 noch eine andere Karriere einschlagen? Das ist für Charles Leclerc möglich. Der Pilot veröffentlichte in der Vergangenheit schon einige Klavier-Kompositionen und landete damit auch direkt einen großen Erfolg auf Spotify und iTunes. Jetzt hat der Monegasse eine Mega-News für seine Fans verkündet.

Leclerc, der seit jungen Jahren Klavier spielt, verbrachte in der Winterpause zwei Tage in einem Musikstudio mit dem französischen Künstler Sofiane Pamart. Beide haben gemeinsam an der Produktion einer CD mit vier Titeln gearbeitet, die ab 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag (15. Februar) auf Freitag erhältlich sein wird.

„Ich habe jede Sekunde dieses Moments genossen“, schreibt Leclerc auf X (ehemals Twitter) zu seinen Fans. „In der Nebensaison verbrachte ich zwei Tage mit Sofiane im Studio und wir arbeiteten an vier Songs, die heute um Mitternacht veröffentlicht werden“, erklärte der Monegasse.

„Ich bin so stolz auf das Ergebnis“

„Ich bin so stolz auf das Ergebnis. Wir werden auch Vinyls veröffentlichen, die ihr über den untenstehenden Link vorbestellen könnt, und die nur für eine begrenzte Zeit erhältlich sind. Wir werden auch die Klavierauszüge der Songs veröffentlichen. Ich hoffe, ihr werdet das alles lieben“, so der Formel-1-Star.

Schon im vergangenen Jahr war Leclerc stolz auf seine erste Single, die er rausbrachte. Fans und Hörer waren begeistert. „Ich wusste, dass es ein bisschen Aufsehen erregen würde, weil es ungewöhnlich ist, dass ein F1-Fahrer einen Song veröffentlicht! Aber ich wollte keinen Marketinggag machen, ich wollte es nur mit denen teilen, die es lieben, dass ich Klavier spiele. Ehrlich gesagt, hat es bei mir nicht viel Zeit gekostet. Ich hatte ein Team um mich, das mir bei den Unterlagen für die Veröffentlichung dieses Songs geholfen hat“, sagte der Monegasse.

Nun kommt sogar eine ganze CD mit vier Titeln. Also schon vor dem ersten Formel-1-Rennen in dieser Saison schreibt Leclerc die Schlagzeilen und könnte bald auch wieder die Charts stürmen.