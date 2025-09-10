Formel-1-Star scheitert krachend – er kann es nicht mehr leugnen

So hatte er sich die Saison 2025 sicher nicht vorgestellt! Beim Großen Preis von Italien kam Carlos Sainz nur als Zwölfter und damit ohne Punkte ins Ziel – wieder einmal. Dabei sind die Ansprüche des Spaniers in der Formel 1 ganz andere.

Mit großem Tamtam hatte sich Sainz im vergangenen Sommer für Williams als neuen Arbeitgeber entschieden. Doch nach 16 von 24 Saisonrennen in der Formel 1 muss man festhalten: Bisher ist der Spanier mit diesem Wechsel krachend gescheitert.

Formel 1: Williams-Aufschwung ohne Sainz

Wochen und Monate hatte Sainz die F1-Teams im vergangenen Jahr mit seiner Zukunftsentscheidung in Atem gehalten. Nachdem früh festgestanden hatte, dass Lewis Hamilton ihn bei Ferrari 2025 ersetzen würde, war der 31-Jährige der entscheidende Dominostein gewesen. Alle warteten auf seine Entscheidung, ehe sie nach anderen Fahrern suchten. Klar: Ein Ferrari-Pilot stand nun mal bei jedem Mittelfeld-Team hoch im Kurs.

Letztlich entschied sich Sainz für Williams – weil er an das ambitionierte Projekt des Traditionrennstalls glaubte. An und für sich eine gute Entscheidung. Williams hat sich als bestes Mittelfeld-Team der Formel 1 etabliert, steuert auf Platz 5 bei den Konstrukteuren zu. Einzig: Der Aufschwung geht an Carlos Sainz gänzlich vorbei!

Albon schlägt Sainz vernichtend

Denn der Platzhirsch bei Williams ist ein anderer: Alex Albon. Der ehemalige Red-Bull-Pilot belebte bei Williams seine Karriere wieder und lässt sich auch von seinem neuen Teamkollegen nicht verunsichern. 70 der 86 Teampunkte gehen auf das Konto des Thai-Briten – es herrschen unausgeglichene Verhältnisse wie bei Red Bull und Max Verstappen!

Entsprechend dramatisch stellt sich das teaminterne Duell aus Sainz‘ Sicht dar. Trotz eines ausgeglichenen Quali-Duells (8:8) kam Albon in elf Rennen vor Sainz ins Ziel. Der ehemalige Ferrari-Pilot hingegen lag nur viermal vor seinem Kollegen. Regelmäßig nimmt Albon ihm also die Butter vom Brot.

Formel 1: Wie geht es weiter für Sainz?

Zudem fand sich Sainz zuletzt immer wieder in Vorfälle verstrickt wieder – egal ob verschuldet (wie in Zandvoort) oder als Opfer (wie in Monza). All das trägt zu einer enttäuschenden Saison bei. In der Fahrerwertung ist Sainz lediglich 18. von 21 bisher eingesetzten Piloten.

Bei Williams wird man genau hinschauen. Dort hat Sainz noch mindestens bis Ende 2026 einen Vertrag. Doch klar ist: Der Ex-Ferrari-Star muss sich dringend und deutlich steigern. Mit dem neuen Regelwerk will Williams wieder um Podien und Siege mitfahren. Derzeit vermittelt aber nur ein Fahrer des Teams den Eindruck, dass er dazu in der Lage ist. Bleibt das Kräfteverhältnis auf Dauer unausgeglichen, dürften schnell die üblichen Formel-1-Mechanismen greifen und Sainz ersetzt werden.