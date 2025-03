Formel 1: Star-Pilot haut vor Saisonbeginn auf den Tisch – „Für mich frustrierend“

Die Fahrer können es kaum erwarten, die Fans sind schon voller Vorfreude: Bis die neue Formel-1-Saison endlich startet, dauert es nicht mehr lange. Vor dem Start durften die Piloten in den neuen Autos schon erste Runden drehen und die Schwächen und Stärken herausfinden.

Die drei Tage in Bahrain, aufgeteilt in vierstündige Sessions, haben aber nicht allen Formel-1-Stars gereicht. Carlos Sainz beispielsweise haut vor dem Saisonstart richtig auf den Tisch und kritisiert, dass es so wenig Zeit war.

Formel 1: Sainz spricht Klartext

Nicht nur für Carlos Sainz war die Formel-1-Vorbereitung auf den Saisonstart zu wenig. Vor allem die vielen Rookies, die das erste Mal in den neuen Autos Runden gedreht haben, beklagten die kurze Zeit, die sie bekamen. Vom Spanier bekommen die jungen Piloten Rückendeckung.

Auch interessant: Formel 1: Hamilton spricht von Rücktritt – und hat danach nur einen großen Wunsch

„Ich kann ihre Frustration über die Tests ein wenig nachvollziehen, denn obwohl ich natürlich kein Rookie bin, sind anderthalb Testtage auch für mich frustrierend“, sagte der Williams-Fahrer. Die Teams haben versucht, so viele Sessions wie möglich zu fahren, was laut Sainz sehr hilfreich ist: „Erfahrung ist Erfahrung, und die sammelt man nur auf der Strecke mit einem echten Auto, das man in dem Jahr auch fahren wird.“

Eine klare Ansage des Piloten gibt es an die Verantwortlichen der Königsklasse auch: „Ich denke, dass die Formel 1, wenn ich ehrlich bin, sich ein bisschen anstrengen könnte, um die Art und Weise, wie wir testen, zu verbessern“, sagte Sainz, der lieber auf der Strecke fahren will statt im Simulator.

„Rookies würden davon profitieren“

Die Forderung des Formel-1-Veteranen: „Ich verlange nicht zu viel. Acht bis zehn Tage, an denen jeder seinen Platz zum Testen auswählt. Es ist schön, einen gemeinsamen Test zu haben. Ich denke, das sollte so bleiben. Aber mein Vorschlag wäre, die Anzahl der Tage und den Simulator in das Budget aufzunehmen und zu sehen, wofür die Teams ihr Geld ausgeben wollen, ob für den Simulator oder für zehn Testtage. Und die Rookies würden davon profitieren.“

Mehr Nachrichten für dich:

Ob die F1-Bosse auf Sainz und die anderen Rookies hören werden? Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die Fahrer sich vor einem Saisonstart über die zu kurze Vorbereitungszeit beklagen.