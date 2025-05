Formel-1-Star lässt die Katze aus dem Sack! Jetzt darf es jeder wissen

Schon in der kommenden Saison gibt es in der Formel 1 einen neuen Kurs zu bestaunen. Ab dann rauschen Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. auch durch die Straßen von Madrid. Die spanische Hauptstadt hatte lange um einen eigenen Grand Prix gekämpft.

Gefahren wird hier nicht auf einer traditionellen Rennstrecke, sondern auf einem eigens dafür hergerichteten Stadtkurs. Noch ist der neue Formel-1-Track nicht zu greifen. Das soll sich allerdings schon im Juli ändern. Natürlich dank und mit Carlos Sainz.

Formel 1: Sainz dreht erste Runde

Für ihn wird es wohl das aufregendste Rennen seiner Karriere. Carlos Sainz ist in Madrid geboren und aufgewachsen, hat in der Stadt mit dem Kartfahren begonnen. Und schon bald darf der Williams-Pilot an einem offiziellen Rennen der Königsklasse in seiner Heimatstadt teilnehmen.

Aber mehr noch: Schon vor allen anderen Piloten darf Sainz eine Runde auf dem neuen „Madring“ drehen. Am 7. Juni soll ein Showrennen stattfinden, bei dem Sainz einen Teil der Strecke präsentiert und abfährt.

Williams-Pilot voller Aufregung

„Die Möglichkeit, hier einen Formel-1-Wagen zu fahren, ist für mich ein Traum, der wahr wird“, erklärte der Williams-Pilot aufgeregt. Die Strecke, die man bisher nur aus einem Simulationsvideo kennt, wird dann auch für die Fans zum ersten Mal real greifbar – zumindest teilweise.

Denn Sainz wird nur auf einem Streckenabschnitt und nicht auf dem ganzen Kurs unterwegs sein. Neben ihm dürfen auch Red-Bull-Junior Pepe Marti und F3-Pilot Mari Boya sich ins Auto setzen.

Formel 1: Grand Prix in Gefahr

Das Showrennen ist auch für die Veranstalter eine prima Gelegenheit, um zu zeigen: Wir haben alles im Griff, keine Sorge. Denn zuletzt gab es Gerüchte über holprige Planungen und Vorbereitungen. Selbst über eine Absage der Madrid-Premiere wird schon gemunkelt. Ob es dazu tatsächlich kommt, lässt sich jetzt allerdings noch nicht sagen.