Formel 1: Hammer um Carlos Sainz? Insider lässt aufhorchen – „Sehr guter Ort“

Lewis Hamilton zu Ferrari – diese Nachricht hat in der Formel 1 für ein Beben gesorgt. Doch sie hat auch einen großen Verlierer. Carlos Sainz muss nach der Saison sein Cockpit beim Mythos-Rennstall räumen.

Das Aus für den Spanier in der Formel 1? Wohl kaum! Sainz gilt als hochklassiger Fahrer, der am Ende womöglich gar die Wahl zwischen mehreren Interessenten haben wird. Ein Insider glaubt zu wissen, wo die Reise für den Noch-Ferrari-Star hingeht.

Formel 1: Was wird aus Carlos Sainz?

Als Ferrari die Hamilton-Bombe platzen ließ, dauerte es nur wenige Stunden, bis sich auch Carlos Sainz zu Wort meldete. Seine Fans dürften bereits geahnt haben, was kommt. Er muss weichen. Charles Leclerc hat gerade erst seinen Vertrag verlängert, damit blieb Sainz nur noch der saure Apfel.

Der Spanier trägt es mit Fassung. Zwar ist die Scuderia Ferrari das erklärte Ziel für so ziemlich jeden Piloten dieser Welt. Doch Sainz weiß auch: Für ihn ist der Abgang nicht das Ende der Welt. Die Gerüchteküche brodelt bereits. Jeder weiß: Die Frage ist nicht ob, sondern nur wo seine Karriere weitergeht.

F1-Insider macht Voraussage

Kriegt er Hamiltons Cockpit im Mercedes? Kehrt er zu Red Bull zurück und übernimmt für Sergio Perez? Am Ende könnte es sogar Sainz selbst sein, der die Wahl zwischen attraktiven Teams hat. Denn viele erwarten, dass es nach der Saison in zahlreichen Cockpits Änderungen geben wird. Ein Insider ist sich jedenfalls sicher, was der beste Ort für den 26-Jährigen wäre.

Anthony Davidson war selbst jahrelang in der Formel 1 aktiv, hatte vier Jahre einen Stammplatz bei Minardi, BAR Honda und Super Aguri. Heute ist er als Experte unterwegs und gewährt immer wieder tiefe Einblicke in die Welt der Motorsport-Königsklasse. Er hat für Sainz eine Prognose parat, auf die nicht jeder sofort kommen dürfte.

Bei den Wintertests in Bahrain sagte der Brite bei „Sky“, dass Sauber in seinen Augen die beste Adresse für Carlos Sainz sei. „Ich gehe davon aus, dass er dorthin gehen wird“, legt sich der 44-Jährige fest. Und hat seine Gründe. Sauber, 2024 unter dem Namen Stake F1 unterwegs, sei „ein sehr guter Ort für einen routinierten und professionellen Piloten wie ihn, um ein neues Team aufzubauen.“

„Klar, es ist immer noch Sauber. Aber es kommen neue Leute zum Rennstall, die der Formel 1 ihren eigenen Stempel aufdrücken wollen“, sagt Davidson. Sein Hintergedanke: 2026 wird Audi den Rennstall übernehmen – und mit großen Ambitionen in die Königsklasse starten. „Ich halte ihn für einen brillanten und unerschütterlichen Fahrer. Ich denke, wenn er bei Audi ankommt, wird das viel bewirken. Ich wäre nicht im Geringsten überrascht, wenn es so kommt.“