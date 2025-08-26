Doppel-Comeback in der Formel 1 offiziell! Cadillac hat sich entschieden

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, doch jetzt ist es auch endgültig offiziell. Cadillac, das 2026 in die Formel 1 einsteigt, hat seine beiden Cockpits vergeben. Zahlreiche ehemalige Rennfahrer wie Mick Schumacher hatten gehofft, es so wieder in die Königsklasse zu schaffen.

Allerdings geht der Deutsche leer aus! Cadillac hat sich für maximale Erfahrung entschieden und am Dienstag (26. August) Valtteri Bottas und Sergio Perez als Fahrer für 2026 vorgestellt. Die Formel 1 erlebt damit ein Doppel-Comeback.

Formel 1: Cadillac setzt auf Erfahrung

Die beiden Altstars hatten ihren Platz in der Königsklasse Ende der vergangenen Saison verloren. Perez hatte schlicht nicht mit Max Verstappen mithalten können, wodurch Red Bull die Konstrukteurs-WM verspielt hatte. Das zog Konsequenzen nach sich.

Auch Bottas erlebte bei Sauber ein Katastrophen-Jahr, in dem er und sein Teamkollege Zhou Guanyu nicht einen Punkt holten. Letztlich tauschte der Rennstall beide Fahrer aus. Doch trotz fortgeschrittenen Alters (beide sind 35 Jahren) sollte dies nicht das Ende der Formel-1-Karrieren von Perez und Bottas bedeuten. Mit Cadillac bekommen sie eine neue Chance.

US-Rennstall schlägt klare Richtung ein

„Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern wie Bottas und ‚Checo‘ ist ein klares Zeichen unserer Absichten“, betont Teamchef Graeme Lowdon bei der Vorstellung der Fahrer. Beide hätten schon alles gesehen und wüssten, was es braucht, um erfolgreich zu sein.

Denn Cadillac ist nicht angetreten, um erstmal ein paar Jahre nur die Rücklichter der Konkurrenz zu sehen. Man will möglichst schnell auch Ergebnisse vorweisen können. Dafür ist das Feedback zum Auto von zwei so erfahrenen Fahrern natürlich Gold wert.

Formel 1 begrüßt elftes Team

In Amerika ist Cadillac längst ein großer Name, jetzt soll er es auch auf der größten Motorsportbühne werden. Nach langen Verhandlungen hatte die Rennserie im März endlich grünes Licht für den Einstieg des Rennstalls gegeben.

Top-News des Tages:

Leer geht dagegen Mick Schumacher aus. Auch er hatte sich Hoffnungen auf ein Comeback in der Formel 1 unter amerikanischer Flagge gemacht. So geht sein Warten auf eine zweite Chance weiter.