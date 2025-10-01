Fahrer-Geheimnis bei Cadillac gelüftet! Legendärer Name kehrt in die Formel 1 zurück

Große Verkündungstage bei Cadillac! Der künftige Formel-1-Rennstall verpflichtet derzeit zahlreiches Personal für wichtige Posten innerhalb des Teams. So konnte man jüngst etwa den ehemaligen Audi-Motoren-Chef Adam Baker für seine Zwecke gewinnen (wir berichteten).

In Sachen Fahrern war bei Cadillac eigentlich auch schon alles klar. Valtteri Bottas und Sergio Perez werden die Formel-1-Boliden im kommenden Jahr pilotieren. Jetzt kommt aber eine weitere Verpflichtung ans Licht. Pietro Fittipaldi schließt sich dem Projekt ebenfalls an.

Wieder ein Fittipaldi in der Formel 1

Den Namen Fittipaldi dürfte so ziemlich jeder F1-Liebhaber kennen. Immerhin gewann der Brasilianer Emerson Fittipaldi 1972 und 1974 jeweils die Weltmeisterschaft und krönte sich zum damaligen jüngsten Weltmeister aller Zeiten. In 144 Rennen holte er insgesamt 14 Siege. Auch sein Neffe Christian Fittipaldi fuhr einst in der Königsklasse – wenn auch weniger erfolgreich.

Und jetzt ist es eben sein Enkel Pietro, der sich zum Kreise der Formel 1 zählen darf. Das verkündete der 29-Jährige jetzt bei Instagram. „Ich bin sehr stolz, endlich bekannt geben zu können, dass ich dem Cadillac F1 Team beigetreten bin“, schrieb er dort. Er tritt dem Team als Entwicklungsfahrer bei.

Mit seiner Arbeit im Simulator habe er Cadillac schon in den letzten Monaten dabei geholfen, das Auto für die Premieren-Saison zu entwickeln und dabei auch schon ganze Rennwochenenden simuliert. „Es ist ein Privileg, meine Erfahrung in ein Projekt dieser Größenordnung einbringen zu dürfen und Teil einer so ikonischen Marke wie Cadillac zu sein“, so Fittipaldi.

Kein Unbekannter

Dabei ist Pietro kein Unbekannter in der Formel 1. Immerhin war er auch schon als Ersatzfahrer für Haas im Einsatz. Dabei kam er 2020 sogar zu zwei unverhofften Einsätzen, die allerdings einen tragischen Hintergrund hatten.

Beim ersten von zwei Rennen in Bahrain war Stammpilot Romain Grosjean so schwer verunglückt, dass sein Wagen mit ihm darin in Flammen ausging. Erst nach 28 Sekunden konnte er sich befreien und sich retten. Ans Rennfahren war in den letzten beiden Grands Prix des Jahres dann natürlich nicht mehr zu denken. So kam Pietro Fittipaldi zu seinen beiden Einsätzen.

