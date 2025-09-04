Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Formel-1-Team provoziert nächsten Fahrerwechsel

Es ist wieder Silly-Season-Zeit! Mit der Sommerpause beginnt in der Formel 1 traditionell die Phase, in der die Fahrer-Entscheidungen für die kommende Saison fallen. Und schon jetzt hält diese, was sie verspricht.

Max Verstappen bleibt bei Red Bull, Sergio Perez und Valtteri Bottas sind die Piloten bei Cadillac. Das neue Team hat nun obendrein Colton Herta als seinen Testfahrer verkündet – und damit gleich den nächsten Stein ins Rollen gebracht.

Formel-1-Wechsel sorgt für weiteren Star-Transfer

Jahrelang hat Herta von einem Engagement in der Formel 1 geträumt, stets verhinderte die fehlende Superlizenz für die Erfüllung. Die hat er zwar noch immer nicht, doch das ist dem neuen F1-Rennstall Cadillac offenbar nicht so wichtig. Am Mittwoch machte das US-Team seine Entscheidung offiziell: Colton Herta wird der dritte Mann hinter Bottas und Perez. Hier alles zum Wechsel-Hammer.

+++ Aus und vorbei! Bittere Gewissheit für Mick Schumacher +++

Um endlich in der Königsklasse fahren zu dürfen, beendete der 25-Jährige seine Karriere in der IndyCar-Serie, wo er seit 2018 fuhr. Ein Wechsel von Andretti-Team zu Andretti-Team – das in der US-Serie nun aber seinen größten Star verliert. Doch der Platz blieb nicht lange frei.

„Können uns keinen besseren Fahrer vorstellen“

Nur Stunden nach dem Herta-Wechsel machte „Andretti Global“ schon den Nachfolger publik – und auch dieser Fahrer-Transfer hat es in sich. Will Power, Routinier und Legende beim IndyCar, nimmt seinen Platz ein. Seit 16 Jahren fährt er für das Team Penske, wurde dort zweimal Champion und ist inzwischen stolze 44 Jahre alt. Doch er zählt weiter zu den großen Stars und will es nun noch einmal wissen.

„Wir können uns keinen besseren Fahrer als Will Power vorstellen, um Colton bei Andretti zu ersetzen“, erklärt Teampräsident Jill Gregory. „Will ist ein starker Konkurrent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz. Er hat eine bemerkenswerte Persönlichkeit und wir sind überzeugt, dass er hervorragend in das Team passen wird.“

Mehr News:

Will Power erklärt über seine Rolle als Nachfolger des Formel-1-Neustars: „Ich bin überwältigt, zu Andretti Global zu kommen. Colton beeindruckt mich schon seit einiger Zeit enorm. Er ist ein außergewöhnliches Naturtalent und ich denke, er wird in Europa großartige Arbeit leisten. Ich freue mich darauf, seine Entwicklung zu beobachten und werde alles daran setzen, ihn zu ersetzen und alle im 26er-Team stolz zu machen.“