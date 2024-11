Formel 1: Nächster Cadillac-Hammer! Neues Team verpflichtet IHN

Abgesehen vom vierten Weltmeistertitel von Max Verstappen gibt es in der Formel 1 aktuell ein anderes Thema, das für Schlagzeilen sorgt: der Einstieg von General Motors mit dem Cadillac-Team. Ab 2026 wird es nämlich einen elften Rennstall in der Motorsport-Königsklasse geben.

Die ersten Personalentscheidungen hat das neue Formel-1-Team auch schon getroffen. Dabei kommt es zu einigen Rückkehrern. Bei einer Verpflichtung wird auch Sebastian Vettel ganz genau hinschauen.

Formel 1: Cadillac mit nächster Verpflichtung

Mit dieser Ankündigung hat die Formel 1 für einen Hammer gesorgt: General Motors darf ab 2026 mit einem eigenen Team in der beliebten Rennserie an den Start gehen. Unter Cadillac wird der Motorenriese aus den USA um Rennsiege und Weltmeisterschaften kämpfen.

Dabei hat das Team auch schon erste Personalentscheidungen getroffen. Neben Mario Andretti, der in die Formel 1 zurückkehrt, hat das Team auch einen renommierten Ingenieur verpflichtet. Rob White wird als neuer Chief Operating Officer für Cadillac arbeiten.

White ist vielen in der Königsklasse ein Begriff. Von 2004 bis 2016 war er technischer Direktor und später stellvertretender Geschäftsführer Motoren bei Renault. Dabei hatte er maßgeblichen Anteil an den WM-Titeln der Franzosen. Zunächst 2005 und 2006 mit dem eigenen Werksteam, aber auch zwischen 2010 und 2013 mit Red Bull. Das österreichische Team wurde in dem Zeitraum mit Renault-Motoren beliefert, die Sebastian Vettel zu vier Weltmeisterschaften verhalfen.

White wird COO bei Cadillac

Im Juni dieses Jahres gab White seinen Posten als Operations Director bei Alpine auf. Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe in der Formel 1. „Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass ich gerade als Chief Operating Officer bei Andretti Global angefangen habe. Ich bin begeistert, dem Team beizutreten. Massiv beeindruckende erste Eindrücke von all dem, was all diejenigen erreicht haben, die vor mir eingestiegen sind. Ich freue mich auf die Herausforderung, die vor mir liegt“, so White.

Die weiteren Personalentscheidungen bei Cadillac werden White freuen. Dabei trifft er nämlich auf viele seiner ehemaligen Renault-Kollegen wie den technischen Direktor Nick Chester, den Leiter Aerodynamik Jon Tomlison und Pat Symonds, der als leitender technischer Berater einsteigen soll. Ein spannendes Projekt in der Formel 1, auf das viele Blicke gerichtet sein werden.