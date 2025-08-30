Cadillac macht Entscheidung offiziell! Formel-1-Experte meldet erste Zweifel an

Nach langem Warten und zahlreichen Spekulationen hat Cadillac sein erstes Fahrer-Duo der Formel-1-Geschichte bekanntgegeben. Die US-Amerikaner werden mit Sergio Perez und Valtteri Bottas ins Rennen gehen.

Der neue Formel-1-Rennstall setzt also auf jede Menge Erfahrung. Mick Schumacher und andere Anwärter auf die Cadillac-Cockpits gehen dagegen leer aus. Nun meldet ein Motorsport-Experte bereits erste Zweifel an dieser Entscheidung an.

Formel 1: Schumacher fehlt das Talent

In der neuen Ausgabe des „Sky“-Podcasts „Backstage Boxengasse“ hat Ralf Schumacher seiner Meinung zur Fahrer-Wahl bei Cadillac Luft gemacht. Dabei lässt der ehemalige Formel-1-Pilot durchblicken, dass er anstelle des neuen F1-Rennstalls vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hätte.

„Man sieht ja dieses Jahr, dass der eine oder andere Junge extrem erfolgreich ist. Da hätte man für die langfristige Perspektive eine andere Wahl treffen können.“ Damit dürfte Schumacher vor allem auf Gabriel Bortoleto und Isack Hadjar verweisen, die in ihren aktuell laufenden Rookie-Saisons teils starke Leistungen zeigen. Bei Cadillac hat man sich jedoch gegen diese Option entschieden.

Cadillac setzt auf Konstanz

Letztendlich weiß Schumacher aber auch um die Gründe für die Entscheidung des neuen Formel-1-Rennstalls: „Gerade im ersten Jahr ist es ja wichtig, eine gewisse Konstanz zu haben. Da braucht es Fahrer, die wissen, wie es geht.“ Das haben Perez und Bottas in der Vergangenheit schließlich mehrfach unter Beweis gestellt.

Schlussendlich zeigt der 50-Jährige auch Verständnis für die Wahl Cadillacs: „So ein Jahr auf der Reservebank macht etwas mit einem Fahrer. Aber das kommt dem Team sogar zugute, dass er da jetzt noch einmal eine neue Motivation hat. Cadillac hat zwei Siegfahrer. Das können ja nicht viele von sich behaupten in der Formel 1.“ Aufgrund dessen mache die Entscheidung „in gewisser Weise“ Sinn.