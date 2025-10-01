Cadillac sorgt wieder für Aufsehen! Neu-Formel-1-Rennstall mit nächster Verpflichtung

Dieser Einstieg wird mit großer Spannung erwartet: Cadillac wird im kommenden Jahr erstmals in der Formel 1 an den Start gehen. Mit Sergio Perez und Valtteri Bottas hat das Neu-Team auch schon zwei erfahrene Star-Piloten ins Team geholt.

Seit mehreren Wochen und Monaten passiert beim künftigen Formel-1-Rennstall auch hinter den Kulissen viel. Cadillac konnte sich schon bei der Konkurrenz bedienen und holt jetzt den nächsten Neuzugang ins Team.

Formel 1: Cadillac mit nächster Verpflichtung

Wie Cadillac nun bekanntgab, wurde Tyler Epp als „Global Head of Commercial Strategy“ verpflichtet. Epp bringt umfangreiche Erfahrung mit, unter anderem aus seiner Zeit als Präsident des Miami-Grand-Prix, den er seit der Premiere 2022 leitete. In dieser Rolle gelang es ihm, den Grand Prix zu einem der erfolgreichsten Formel-1-Events in den USA zu machen.

Auch interessant: Aufregung um Charles Leclerc: Sorgt er für einen Formel-1-Paukenschlag?

Unter Epps Führung zog das Rennen im Hard Rock Stadium jedes Jahr ein großes Publikum an. Rekordverdächtige Zuschauerzahlen und vier der fünf höchsten Live-TV-Quoten in der Geschichte unterstreichen den Erfolg. Diese Entwicklung sicherte dem Miami-Grand-Prix einen Vertrag bis 2041.

„Seine Arbeit, den Miami-Grand-Prix zu einer der Top-Veranstaltungen im Formel-1-Kalender zu machen, zeigt seine außergewöhnliche Kompetenz im Sport, sowohl in den USA als auch weltweit“, lobte Cadillac-CEO Dan Towriss.

„Ist bereit, eine globale Kraft zu werden“

Epp selbst zeigte sich begeistert von seiner neuen Rolle: „Ich habe so viel meiner Karriere im Motorsport verbracht und in den vergangenen Jahren dabei geholfen, neu zu definieren, was US-Motorsport sein kann.“ Besonders stolz sei er darauf, Teil eines Projekts zu sein, das „unseren Sport in den USA und darüber hinaus stärken“ soll. Er ergänzte: „Das Cadillac-Formel-1-Team ist bereit, eine globale Kraft in der Formel 1 zu werden – verwurzelt in amerikanischer Tradition und Innovationskraft.“

Teamchef Graeme Lowdon hob Epps Fähigkeit hervor, Organisationen erfolgreich aufzubauen: „Es braucht außergewöhnliche Führung, um ein Team von Grund auf erfolgreich aufzubauen. Und es braucht jemandem Besonderen, um die Art von Vision und Ambition umzusetzen, die wir für das Cadillac-Formel-1-Team haben.“

Mehr Nachrichten für dich:

Cadillac wird im kommenden Jahr neben Bottas und Perez auch Testfahrer Colton Herta im Team haben. Epps Expertise soll maßgeblich dazu beitragen, das Projekt zu einem langfristigen Erfolg zu machen. „Tyler hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Organisationen, die Maßstäbe in der Formel 1 setzen“, betonte Lowdon abschließend.