Formel 1: Star-Piloten mit erbittertem Kampf – einer fliegt aus seinem Auto!

Während noch immer drei Fahrer um die Krone kämpfen, geht es in den Garagen und Headquarters der Formel 1 schon längst um die nächste Saison. 2026 wird sich vieles ändern. Nicht nur runderneuerte Autos und viele Regeländerungen – auch ein elftes Team geht an den Start.

Und bei Cadillac ist gleich richtig Dampf unter dem Kessel. Die beiden Fahrer Valtteri Bottas und Sergio Perez müssen sich ab den ersten Rennen erbittert duellieren. Denn: Nur einer der beiden hat eine Zukunft im Formel-1-Auto. Der andere wird nach nur einer Saison gnadenlos ersetzt.

Formel 1: Duell um Zukunft bei Cadillac

Zum Start in das Abenteuer Königsklasse startet Cadillac mit ganz viel Erfahrung. Mit Bottas und Perez sitzen zusammengerechnet sitzen zusammengerechnet 26 Jahre F1-Routine in den Autos des US-Rennstalls. Doch nur einer wird die Saison überleben und weiterhin für das Team fahren dürfen.

Denn: Cadillac macht kein Geheimnis daraus, dass es unbedingt einen us-amerikanischen Piloten im Auto haben will. Der wurde auch schon verpflichtet – darf aber noch nicht fahren. Colton Herta fehlen einige letzte Punkte für die Superlizenz. Deshalb holte man ihn als Ersatzfahrer, lässt ihn in der Formel 2 die nötigen fünf Zähler holen. Die Experten sind sich einig: Danach hat er einen Stammplatz im Team sicher (hier mehr dazu).

Hat Colton Herta ein Cockpit sicher?

Auch sein langjähriger Rivale aus der IndyCar, Pato O’Ward, sagt deutlich: „Ich wäre geschockt, ihn 2027 nicht in der Formel 1 zu sehen. Ich glaube nicht, dass er diesen Wechsel machen würde, wenn das für ihn nicht auf dem Tisch läge.“

Die Beförderung von Herta bedeutet aber auch: Bottas oder Perez – einer von beiden muss sein Auto räumen. Der gnadenlose Plan von Cadillac: Die beiden Stars fahren gleich im ersten Jahr um ihre Zukunft in der Formel 1. Wer besser performt, wird Teamkollege von Colton Herta. Der andere fliegt raus!

Riesiger Druck auf die beiden Routiniers, die nach einjähriger Abstinenz in den Formel-1-Zirkus zurückkehren.