Hammer in der Formel 1 perfekt? Jetzt könnte alles schnell gehen

Die Gerüchteküche brodelt seit Wochen, schon bald könnte der Wechsel verkündet werden: Valtteri Bottas wird seit Monaten mit Cadillac in Verbindung gebracht, jetzt soll es zu einer Einigung gekommen sein. Damit wird der Finne nach einem Jahr ohne Cockpit wieder in die Formel 1 zurückkehren. Zuletzt arbeitete er nur als Reservefahrer für Mercedes.

Medienberichte betonen jedoch, dass Details zum Zeitplan der offiziellen Verkündung noch unklar sind. Der finnische Formel-1-Pilot könnte das deutsch-britische Werksteam sofort verlassen oder bis Saisonende als Reservefahrer bleiben. Der Wechsel markiert einen spannenden Wendepunkt in Bottas‘ Karriere.

Cadillac betritt die Formel-1-Bühne

Laut den Portalen „RacingNews365“ und „Formula.hu“ haben Bottas und Cadillac eine Einigung erzielt. Schon in wenigen Tagen will Cadillac den Routinier präsentieren, möglicherweise noch vor dem niederländischen Grand Prix in Zandvoort. Damit besetzt Cadillac einen der zwei benötigten Fahrerplätze für den Formel-1-Einstieg.

Auch interessant: Formel 1: Hamilton-Beben bei Ferrari? Teamchef Vasseur spricht Klartext

Bottas könnte bald Testfahrten für Cadillac in einem älteren Formel-1-Wagen absolvieren. Ob er Mercedes direkt verlässt, bleibt offen. Für Cadillac wäre ein direkter Einstieg jedoch vorteilhaft, um früh wichtige Daten zu sammeln. Der 35-Jährige wird definitiv entscheidend am Formel-1-Projekt des Teams mitwirken.

Zweiter Fahrer gesucht

Bereits Mitte Juli gab es erste Berichte zu Bottas‘ Wechsel. Damals dementierte der Finne, betonte jedoch, der Schritt sei „sehr nah“. Noch ist unklar, wer der zweite Fahrer wird. Sergio Pérez gilt als Favorit, könnte aber auch zu Alpine wechseln. Cadillac plant offensichtlich Großes in der Formel 1.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für Mick Schumacher, der ebenfalls auf ein Cockpit bei Cadillac schielt, könnte diese Nachricht sogar von Vorteil sein. Denn derzeit erscheint es fraglich, ob der neue Formel-1-Rennstall seine Cockpits wirklich mit zwei Motorsport-Veteranen besetzen möchte. Schumacher würde jedenfalls die jüngere Alternative darstellen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.