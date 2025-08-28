Formel 1: Bittere Nachricht für Cadillac und Bottas! Strafe steht schon jetzt fest

Valtteri Bottas steht in der Formel 1 vor einem kuriosen Dilemma. Der Finne, der 2026 in die Königsklasse zurückkehren könnte, muss immer noch eine Strafversetzung um fünf Plätze absitzen – eine Altlast aus dem letzten Rennen 2022 in Abu Dhabi.

Damals kollidierte Bottas mit Kevin Magnussen und kassierte die umstrittene Strafe. Erst schien er um die Strafe herumzukommen. Doch nun herrscht Klarheit.

Alte Strafe verfolgt Bottas in der Formel 1

Laut offizieller Regelung gilt die Sanktion bis zum nächsten Rennen, an dem der Fahrer teilnimmt. Da Bottas nach dem Verlust seines Sauber-Cockpits keinen Start mehr hatte, blieb die Strafe aktiv. Auch eine 2026 in Kraft tretende Regeländerung, die solche Fälle zeitlich einschränkt, befreit Bottas nicht.

Die neuen Vorschriften besagen, dass Strafversetzungen innerhalb von zwölf Monaten abgearbeitet werden müssen. Viele glaubten, Bottas sei damit raus. Doch diese Änderungen gelten erst ab 2026 und betreffen nur zukünftige Sanktionen. Die alte Strafe bleibt bestehen, wie „The Race“ berichtet: Die Entscheidung von 2022 wird nicht rückwirkend angepasst.

Formel 1: Keine Gnade für Bottas

Ein Sprecher der FIA bestätigte: „Aktuell bleibt die Strafe bestehen, da es keinen Mechanismus gibt, sie rückwirkend zu ändern.“ Die kommende Regeländerung soll verhindern, dass ähnliche Streitfälle die Zukunft der Formel 1 belasten – Bottas selbst profitiert davon jedoch nicht. Er wird in seinem nächsten Rennen zurückversetzt.

Übrigens ist Bottas nicht der Einzige, den eine alte Strafe in der Formel 1 einholt. Auch Ex-Weltmeister Jenson Button hat noch eine Drei-Plätze-Strafe aus dem Jahr 2017 offen. Robert Shwartzman wartet ebenfalls auf die Chance, eine Fünf-Plätze-Strafe wegen Missachtung von Gelben Flaggen abzusitzen.

Mit seiner Rückkehr zur Formel 1 könnte Bottas dieses Kapitel endlich abschließen – doch ganz ohne Drama bleibt es wohl nicht. Fans dürfen gespannt sein, mit welchem Team Bottas 2026 zurückkehrt und wie sich das Straf-Thema dann entwickelt.

