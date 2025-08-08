Die ganze Formel 1 horcht auf: Nächste Enthüllung um Cadillac-Hammer

Während die Formel 1 nach dem Ungarn-GP in die Sommerpause geht, brodelt die Gerüchteküche aktuell gewaltig. In der sogenannten „Silly Season“ wird es umso mehr Spekulationen um die Plätze im kommenden Jahr geben.

Richtig spannend wird es bei Formel-1-Neuling Cadillac. Das US-Team geht 2026 zum ersten Mal an den Start und braucht zwei Fahrer. Bei einem Piloten wird es immer konkreter.

Formel 1: Nächster Hinweis auf Cadillac-Hammer

Wenn es um die Sitze von Cadillac für das Formel-1-Jahr 2026 geht, wurden in den vergangenen Wochen vor allem drei Piloten immer wieder genannt: Mick Schumacher, Sergio Perez und Valtteri Bottas. Besonders beim Finnen gab es immer wieder einige Andeutungen.

So machte ein Video zuletzt die Runde, in dem Bottas einen Wechsel als Mercedes-Ersatzfahrer zu Cadillac anheizte (hier mehr dazu). Und nun will ein Fotograf mehr wissen. Kym Illman erzählte in einem YouTube-Video, dass Bottas ihm am Rande des Belgien-GP von einem bevorstehenden Wechsel berichtet hätte.

Der Fotograf erklärt weiter: „Ich habe ihm gesagt: ,Ich habe einige sehr eindeutige Meldungen gelesen, in denen stand, dass du schon bei Cadillac unterschrieben hast‘. Er hat gesagt: ‚Nein, ich habe nicht bei Cadillac unterschrieben, aber wir sind nah dran.‘“

Keine Chance für Mick Schumacher?

Es ist also alles wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis das künftige Formel-1-Team verkünden wird, wer ab dem kommenden Jahr im Auto fahren wird. Bottas gilt als größter Favorit auf den Sitz. Was ist mit den anderen beiden Fahrern Mick Schumacher und Sergio Perez?

Beide hoffen auf ein Comeback in die Königsklasse. Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass Mick Schumacher eine Absage von Cadillac kassiert habe (hier mehr dazu). Nun meldete sich auch noch ein Formel-2-Fahrer, der Gespräche mit Cadillac bestätigte: Jak Crawford lässt mit seinen Aussagen aufhorchen. Für Mick Schumacher sind das gar keine guten Nachrichten.