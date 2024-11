Formel 1: Rennstall macht es offiziell! ER steigt ins Cockpit

Die Formel 1 befindet sich in den letzten Zügen. Noch haben nicht alle Teams ihre Pflicht erfüllt, der ein oder andere Rennstall muss noch einen Nachwuchspiloten im 1. Freien Training ins Auto setzen. In Katar und Abu Dhabi haben sie nun die letzten Möglichkeiten.

Williams hat nun als erstes Team in der Formel 1 bekannt gegeben, welcher Junior den Platz im 1. Freien Training einnehmen wird. Luke Browning feiert sein Debüt in der Königsklasse des Motorsports.

Formel 1: Luke Browning fährt in Abu Dhabi für Williams

In Silverstone durfte Franco Colapinto damals das Auto von Logan Sargeant im 1. Freien Training übernehmen, jetzt bekommt Luke Browning die Chance. Der Brite wird vor dem letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi in den FW46 steigen und die Trainingssession absolvieren. Das gab Williams jetzt offiziell bekannt.

Browning fuhr in dieser Saison sein zweites Jahr in der Formel 3, wurde dort Dritter in der Gesamtwertung. In Aserbaidschan feierte sein Debüt in der Formel 2, ersetzte dort Zak O’Sullivan bei ART. Bei seinem Debüt fuhr er gleich in die Punkte.

„Es ist eine Ehre, in Abu Dhabi zum ersten Mal ein Williams F1 Auto zu fahren“, sagte Luke nach der Bekanntgabe. Neben dem 1. Freien Training wird er auch den „Young Driver Test“ im Anschluss an den Großen Preis von Abu Dhabi für Williams absolvieren. „Die Chance zu haben, nicht nur am Young Driver Test, sondern auch am Freien Training teilzunehmen, ist etwas ganz Besonderes.

Mehrere Teams müssen ihre Pflicht noch erfüllen

Damit hat Williams als erstes Team seinen Freitagsfahrer für das abschließende Rennen in Abu Dhabi bekannt gegeben. Zudem müssen noch Red Bull, die Racing Bulls, Aston Martin und McLaren einen Nachwuchspiloten bestimmen, der für sie fährt. Sie haben ebenso wie Williams die Pflichteinsätze noch nicht erledigt.