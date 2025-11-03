Formel-1-Chaos in Brasilien? Norris zittert – Verstappen reibt sich die Hände

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu und der WM-Kampf ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Lando Norris hat die Führung zuletzt übernommen, dicht dahinter ist sein Teamkollege Oscar Piastri und auch Max Verstappen macht sich noch große Hoffnungen auf den fünften WM-Titel in Folge.

Weiter geht’s in der Formel 1 in Brasilien. Auf der berühmt-berüchtigten Interlagos-Strecke war es in den vergangenen Jahren immer wieder chaotisch gewesen. Grund dafür war starker Regen, der sogar an den Renntagen eintrat. Das könnte auch an diesem Wochenende wieder der Fall sein. Während Norris schon zittert, reibt sich Verstappen die Hände.

Formel 1: Chaos in Brasilien?

Regen-Rennen in der Formel 1: Wann immer es auf der Strecke nass wird, rutschen die Boliden wie verrückt – selbst mit den Regenreifen. Einer, der es liebt, im Regen zu fahren, ist Max Verstappen. Der Niederländer zeigte in der Vergangenheit eindrucksvoll, dass die schwierigen Bedingungen auf der Strecke ihm nichts ausmachen.

Auch interessant: Formel 1: Jetzt können es alle sehen! Verstappen macht Ankündigung für Brasilien-GP

Das stellte er im vergangenen Jahr in Sao Paulo unter Beweis. Von Startplatz 17 bis auf die 1: Der Red-Bull-Star meisterte das Regenrennen von Brasilien und ließ alle WM-Hoffnungen von Norris platzen. Ist es auch in diesem Jahr wieder der Fall?

Der Blick auf die Wettervorhersage zeigt: Die gesamte Woche über wird es in Sao Paulo regnen. Von Montag (3. November) bis Sonntag (9. November). An einigen Tagen deutlich mehr, an anderen etwas weniger. Wie sieht es am Rennwochenende aus?

Verstappen freut sich über Regen

Am Freitag, wenn die ersten Trainingseinheiten stattfinden, wird es tagsüber zwar richtig warm, aber es gibt auch Regen. An diesem Formel-1-Wochenende gibt es auch wieder ein Sprintrennen. So wird es am Freitag neben dem ersten Training auch das Qualifying zum Sprint geben.

Am Samstag wird es erneut etwas warm, dazu kommt noch viel Wind. Auch Regen ist wieder vorhergesagt. Mit 28 Grad ist es etwas kühler, wenn das Sprintrennen um 15 Uhr stattfindet und später dann auch das Qualifying (19 Uhr) für das Rennen beginnt.

Mehr Nachrichten für dich:

Deutlich kälter wird es dann am Renntag mit 18 Grad. Auch hier soll es wieder regnen. Ob es dann auch so nass wird wie im vergangenen Jahr, als das Rennen sogar zwischenzeitlich mit der Roten Flagge unterbrochen werden musste? Verstappen wird es jedenfalls freuen, wenn es so regnerisch wird. Norris eher nicht, der sich mit seinen 36 Punkten Vorsprung keine Patzer mehr erlauben darf. Besonders im Regen ist der McLaren-Star nicht gerne unterwegs.