Formel 1 – Brasilien-GP im Live-Ticker: Überraschung! Hamilton hängt Verstappen klar ab

An diesem Wochenende ist die Formel 1 zu Gast in Brasilien. Auf der berühmten Strecke in Sao Paolo steht neben dem GP auch das dritte Sprintrennen der Saison an.

Im Fokus steht vor allem beim Brasilien-GP der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1. Vier Rennen vor Saisonende trennen Max Verstappen und Lewis Hamilton nur 19 Punkte.

Formel 1 – Brasilien-GP im Live-Ticker

Nach dem Sieg in Mexiko kann Max Verstappen an diesem Wochenende in Brasilien einen nächsten wichtigen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft machen. Doch Weltmeister Lewis Hamilton wird was dagegen haben. Kann zudem Sebastian Vettel wieder in die Punkte fahren und wie schlägt sich Rookie Mick Schumacher bei seiner Brasilien-Premiere?

Große Probleme bei vielen Teams in der Formel 1: Aufgrund von Wetterkapriolen erhielten einige Teams in Brasilien erst verspätet Teile ihrer Fracht. Foto: IMAGO / PanoramiC

Wir beantworten dir im Laufe des Wochenendes alle wichtigen Fragen und halten dich über das aktuelle Geschehen beim Brasilien-GP ständig auf dem Laufenden. Als Formel 1-Fan bist du hier genau richtig.

--------------------------

Die Aufstellung für das Sprintrennen:

Hamilton (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Bottas (Mercedes) Perez (Red Bull) Gasly (Alpha Tauri) Sainz (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Norris (McLaren) Ricciardo (McLaren) Alonso (Alpine) Ocon (Alpine) Vettel (Aston Martin) Tsunoda (Alpha Tauri) Räikkönen (Alfa Romeo) Giovinazzi (Alfa Romeo) Stroll (Aston Martin) Latifi (Williams) Russell (Williams) Schumacher (Haas) Mazepin (Haas)

--------------------------

21.05 Uhr: Dabei war Brasilien eigentlich als Red-Bull-Strecke ausgemacht worden. Doch mit dem neuen Motor flog Hamilton heute förmlich davon. Die Bullen werden heute Abend wohl noch einige Überlegungen anstellen, wie man morgen am Silberpfeil vorbeikommen kann.

21 Uhr/Q3: Pole für Hamilton! Verstappen hat mit viel Untersteuern zu kämpfen und somit keine Chance die Zeit zu knacken. Der Niederländer startet im Sprint als Zweiter.

20.55 Uhr/Q3: Zwei Zehntel liegt Hamilton derzeit vor Verstappen, dahinter Bottas und Perez.

20.50 Uhr/Q3: Einen guten Eindruck machen bisher auch die beiden Ferraris. Im Fernkampf mit McLaren um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung brauchen Sainz und Leclerc eine gute Ausgangsposition für die beiden Rennen.

20.48 Uhr/Q3: Jetzt geht es um alles! Finden Verstappen und Red Bull eine Antwort auf die Silberpfeile oder vermiest Hamilton seinem Konkurrenten den Start ins Wochenende?

20.40 Uhr/Q2: Ein erneutes Statement von Hamilton, der Verstappen rund vier Zehntel hinter sich lässt. Für Sebastian Vettel ist heute Schluss, er wird nur Zwölfter. Raus sind außerdem Giovinazzi, Räikkönen, Tsunoda und Ocon.

20.37 Uhr/Q2: Die Autos schwärmen aus. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen.

20.33 Uhr/Q2: Mick Schumacher sagt derweil, dass er zwar Spaß gehabt habe, aber Haas insgesamt zu weit hinterher hängen würde. Ein Gefühl, dass ihm in diesem Jahr bekannt vorkommen dürfte.

20.28 Uhr/Q2: Verstappen war übrigens nur der Sechstschnellste und war beim Temporadar auf der langen Geraden der Zweitlangsamste. Droht ihm ein böses Erwachen?

20.25 Uhr/Q2: Und schon geht es weiter.

20.19 Uhr/Q1: Vettel schafft es ins Q2, während sein Teamkollege Stroll rausfliegt und sich massiv ärgert. Raus sind außerdem Russell, Latifi, Schumacher und Mazepin.

20.17 Uhr/Q1: Gefahr für Vettel! Der Deutsche derzeit nur auf Platz 15 und von hinten machen Russell und auch Schumacher Druck. Das wird spannend in den letzten Sekunden.

20.07 Uhr/Q1: Den ersten Schlagabtausch der Titelkandidaten gelingt Hamilton. Verstappen legt eine schnelle Runde vor, doch der Mercedes-Pilot ist anschließend eine halbe Sekunde schneller. Bisher ohne Zeit sind Alonso, Tsunoda und Ocon.

20 Uhr/Q1: Raus geht's für die 20 Fahrer. Wer schnappt sich den Platz an der Sonne für das Sprintrennen?

19.23 Uhr: Zu der Entscheidung, Lewis Hamilton den fünften Motor einzubauen, hat sich nun Teamchef Toto Wolff geäußert. Der Leistungsverlust sei letztlich zu stark gewesen. Mit dem Tausch wolle man bis zum Saisonende konkurrenzfähig bleiben und die Chance auf den achten WM-Titel des Briten wahren.

17.47 Uhr: Die Bestzeit schnappt sich Hamilton mit neuem Motor. Dahinter liegen Verstappen und Perez. Sebastian Vettel beendet die Session als Zwölfter, während sich Mick Schumacher vor beide Williams und Daniel Ricciardo auf Platz 16 setzt. In knapp zwei Stunden melden wir uns dann mit der Qualifikation zurück.

16.39 Uhr: Während die Autos auf der Strecke sind, flattert die Hammer-Meldung rein. Erneut bekommt Lewis Hamilton einen neuen Motor und muss am Sonntag in der Startaufstellung um fünf Plätze nach hinten wandern. Gestern hatte der Brite noch erklärt, dass es auf dem Kurs in Brasilien schwierig sei, zu überholen. Könnte im Umkehrschluss bedeuten, dass es zu einer Vorentscheidung im Titelkampf kommen könnte. Startet Verstappen ganz vorne und Hamilton weit dahinter, könnte der Niederländer seinen Vorsprung ordentlich ausbauen.

16.28 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die erste Trainingssession. So wie es aussieht, können alle Fahrer an den Start gehen.

15.13 Uhr: Weniger betroffen von dem Logistik-Chaos waren Mercedes und Red Bull. Dementsprechend konnte sich Titelverteidiger Max Verstappen entspannen und um andere Dinge kümmern. So zeigte der Niederländer beispielsweise seinen Special-Helm, mit dem er an diesem Wochenende fahren wird:

Spicing it up in São Paulo with a 🆕 lid for @Max33Verstappen 😍 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/N0CbRbAa1J — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 12, 2021

10.17 Uhr: Es gibt große Probleme in Brasilien! Als wäre der anstehende Triple-Header aus den Rennwochenenden in Mexiko, Brasilien und Katar nicht schon stressig genug, kommen noch weitere Unannehmlichkeiten dazu. Beim Transport der Teile ist es zu Verspätungen gekommen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass einige Teams immer noch auf ihre Fracht warten würden. Die fehlenden Teile sollen im Laufe noch eintreffen. Extraschichten für die Mitarbeiter, damit die Autos pünktlich fahrbereit sind, sind damit vorprogrammiert. >>> Hier mehr dazu.

9.44 Uhr: Anders als in Mexiko kommt beim Wochenende in Interlagos wieder das Sprintqualifying-Format zum Einsatz – nach Silverstone und Monza zum dritten Mal in dieser Saison. Am heutigen Freitag findet daher nur ein Training statt und ein Qualifiying zur Ermittlung der Startformation für das Sprintrennen, das am Samstag um 20.30 Uhr startet.

---------------------------------------------

Zeitplan Brasilien-GP

1. Freies Training, Freitag 16:30 Uhr

Qualifying, Freitag 20 Uhr

2. Freies Training, Samstag 16 Uhr

Sprintrennen, Samstag 20:30 Uhr

Rennen, Sonntag 18 Uhr

---------------------------------------------

Freitag, 9.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Brasilien. Wir begleiten dich hier durch das Formel 1-Wochenende.