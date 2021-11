Formel 1 – Brasilien-GP im Live-Ticker: Alarm im Fahrer-Lager! Teams stehen plötzlich ohne Autos da

An diesem Wochenende ist die Formel 1 zu Gast in Brasilien. Auf der berühmten Strecke in Sao Paolo steht neben dem GP auch das dritte Sprintrennen der Saison an.

Im Fokus steht vor allem beim Brasilien-GP der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1. Vier Rennen vor Saisonende trennen Max Verstappen und Lewis Hamilton nur 19 Punkte.

Formel 1 – Brasilien-GP im Live-Ticker

Nach dem Sieg in Mexiko kann Max Verstappen an diesem Wochenende in Brasilien einen nächsten wichtigen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft machen. Doch Weltmeister Lewis Hamilton wird was dagegen haben. Kann zudem Sebastian Vettel wieder in die Punkte fahren und wie schlägt sich Rookie Mick Schumacher bei seiner Brasilien-Premiere?

Große Probleme bei vielen Teams in der Formel 1: Aufgrund von Wetterkapriolen erhielten einige Teams in Brasilien erst verspätet Teile ihrer Fracht. Foto: IMAGO / PanoramiC

Wir beantworten dir im Laufe des Wochenendes alle wichtigen Fragen und halten dich über das aktuelle Geschehen beim Brasilien-GP ständig auf dem Laufenden. Als Formel 1-Fan bist du hier genau richtig.

Der aktuelle Stand der WM-Wertung:

Max Verstappen 312,5 Punkte Lewis Hamilton 293,5 Valtteri Bottas 185 Sergio Perez 165 Lando Norris 150 Charles Leclerc 138 Carlos Sainz 130,5 Daniel Ricciardo 105 Pierre Gasly 86 Fernando Alonso 60 Esteban Ocon 46 Sebastian Vettel 42

10.17 Uhr: Es gibt große Probleme in Brasilien! Als wäre der anstehende Triple-Header aus den Rennwochenenden in Mexiko, Brasilien und Katar nicht schon stressig genug, kommen noch weitere Unannehmlichkeiten dazu. Beim Transport der Teile ist es zu Verspätungen gekommen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass einige Teams immer noch auf ihre Fracht warten würden. Die fehlenden Teile sollen im Laufe noch eintreffen. Extraschichten für die Mitarbeiter, damit die Autos pünktlich fahrbereit sind, sind damit vorprogrammiert. >>> Hier mehr dazu.

9.44 Uhr: Anders als in Mexiko kommt beim Wochenende in Interlagos wieder das Sprintqualifying-Format zum Einsatz – nach Silverstone und Monza zum dritten Mal in dieser Saison. Am heutigen Freitag findet daher nur ein Training statt und ein Qualifiying zur Ermittlung der Startformation für das Sprintrennen, das am Samstag um 20.30 Uhr startet.

Zeitplan Brasilien-GP

1. Freies Training, Freitag 16:30 Uhr

Qualifying, Freitag 20 Uhr

2. Freies Training, Samstag 16 Uhr

Sprintrennen, Samstag 20:30 Uhr

Rennen, Sonntag 18 Uhr

Freitag, 9.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Brasilien. Wir begleiten dich hier durch das Formel 1-Wochenende.