Formel 1: Offiziell! Bottas steigt ins Mercedes-Cockpit – ist es das letzte Mal?

In den vergangenen Wochen bestimmte Valtteri Bottas die Schlagzeilen in der Formel 1 – und das als Testfahrer von Mercedes. Denn der Finne wird ab dem kommenden Jahr für das neue Team Cadillac an den Start gehen. Gemeinsam mit Sergio Perez wurde der Routinier vom Rennstall verpflichtet.

Doch bis dahin muss er noch seinen Aufgaben als Mercedes-Testfahrer nachgehen. Das Formel-1-Team hat jetzt verkündet, dass Bottas ins Cockpit steigen wird. Und das zum vermutlich letzten Mal bei den Silberpfeilen.

Formel 1: Bottas fährt wieder für Mercedes

An George Russell oder Kimi Antonelli gibt es für Bottas kein Vorbeikommen. Es müsste schon viel passieren, damit der Finne für Mercedes in einem Formel-1-Rennen randarf. Daher macht er andere Termine und nimmt beispielsweise an Testfahrten teil. So auch jetzt in Südkorea, wie das Team mitteilte.

Bottas wird nach Südkorea reisen, wo letztmals 2013 ein Rennen der Königsklasse stattfand. Am 12. Oktober wird der Pilot hinter dem Steuer des W13 sitzen und einige Runden auf der Rennstrecke drehen.

Dabei handelt es sich um ein Automobilfestival in Südkorea, bei dem wohl über 30.000 Fans dabei sein werden. Bottas freut sich darüber: „Ich hatte das Glück, 2013 beim letzten F1-Rennen in Südkorea in meiner Debütsaison dabei zu sein. Die Leidenschaft der Fans für unseren Sport war deutlich zu spüren und ich habe diese Erfahrung sehr genossen.“

„Eine großartige Show bieten“

Und der Formel-1-Star weiter: „Es ist großartig, die F1 zurück ins Land bringen zu können. Das Team und ich sind entschlossen, allen, die dabei sein werden, eine großartige Show zu bieten.“

Es wird vermutlich das letzte Mal sein, dass Bottas dann für Mercedes fahren wird, wo er in den erfolgreichen Jahren lange unter Vertrag stand. Damals verhalf er Lewis Hamilton und dem Team zu mehreren Titeln.

Ab dem kommenden Jahr geht es dann für den finnischen Star-Piloten zu Cadillac. Mit Sergio Perez soll er den neuen Rennstall dann für einige Überraschungen sorgen.