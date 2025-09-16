Formel 1: Nach Wechsel zu Cadillac – Mercedes erteilt Bottas eine Absage

Valtteri Bottas wird in der kommenden Formel-1-Saison für Cadillac an den Start gehen. Das US-amerikanische Team setzt in seiner Premierensaison in der Königsklasse des Motorsports auf Erfahrung und hat neben Bottas auch Sergio Perez verpflichten können.

Bis dahin wird Bottas allerdings noch als Ersatzfahrer bei Mercedes an den Start gehen. Für die Silberpfeile saß er selbst jahrelang im Cockpit, in dieser Formel-1-Saison steht er nach seinem Sauber-Abschied vorerst nur in zweiter Reihe. Nun aber kassiert er von seinem Noch-Arbeitgeber eine bittere Absage.

Formel 1: Mercedes erteilt Bottas keine Test-Freigabe

Die kommenden Monate werden für Cadillac enorm wichtig. Kurz vor dem Einstieg in die Formel 1 muss der Rennstall aus den USA jede Menge Tests durchführen, um bestmöglich auf 2026 vorbereitet zu sein. Idealerweise finden diese Fahrten und Simulationen mit den Fahrern der Zukunft statt. Bei Cadillac ist das allerdings nicht möglich.

Auch interessant: Formel-1-Star droht Sperre! FIA bestraft ihn schon wieder

Denn wie niederländische Medien nun übereinstimmend berichten, soll Mercedes Bottas keine Freigabe für die geplanten Tests bei Cadillac geben wollen. Demnach soll Teamchef Toto Wolff gegen dieses Vorhaben sein Veto eingelegt haben und den Finnen erst Ende dieses Jahres gehen lassen.

Perez-Testfahrten wohl kein Problem

Die Testfahrten bei Cadillac sind unterdessen mit einem älteren Ferrari-Boliden geplant. Hintergrund: Der italienische Automobilhersteller beliefert den Formel-1-Neuling ab 2026 mit Motoren. Großartig Zeit, um sich an das neue Auto und die neue Umgebung zu gewöhnen, wird Bottas also nicht bleiben.

Mehr Nachrichten für Dich:

Anders sieht das jedoch bei seinem künftigen Teamkollegen Sergio Perez aus. Der Mexikaner ist derzeit nicht für ein anderes Formel-1-Team aktiv und dürfte somit ohne Einschränkungen bei den Tests von Cadillac dabei sein.