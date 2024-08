Formel 1: Audi-Hammer? Hülkenberg schaut ganz genau hin

Beginnt der neue Audi-Boss Mattia Binotto seine Zeit mit einem Paukenschlag? Für die kommende Formel-1-Saison soll der Rennstall jetzt ein großes Talent ins Visier genommen haben.

Medienberichten zufolge will Sauber, das 2026 von Audi übernommen wird, den McLaren-Junior Gabriel Bortoletto für die kommende Saison verpflichten. Er könnte neben Nico Hülkenberg für den Rennstall in der Formel 1 an den Start gehen.

Formel 1: Wird ein McLaren-Junior der Hülkenberg-Kollege?

Mit Nico Hülkenberg hat Audi schon vor einiger Zeit den ersten Fahrer für die kommende Saison verpflichtet. Der deutsche Fahrer überzeugte in dieser Saison mit starken Leistungen für Haas und soll eines der Gesichter des Rennstalls werden.

++ Formel 1: Bittere Prognose! Muss Mick Schumacher alle Hoffnungen begraben? ++

Offen ist bislang aber noch die Frage, wer gemeinsam mit Hülkenberg für Audi/Sauber an den Start gehen wird. Nach der Absage von Carlos Sainz führt die Spur nun zu einem brasilianischen Nachwuchsfahrer. Gabriel Bortoleto soll das Interesse vom neuen Audi-Boss Mattia Binotto geweckt haben. Das berichtet das italienische Medium „Formu1a.uno“.

F3-Champion überzeugt in der Formel 2

Bortoleto ist aktuell in der Formel 2 für Invictia Racing. Der 19-Jährige steht in seinem ersten Jahr in der Rennserie auf Platz zwei der Gesamtwertung. In der vergangenen Saison holte er in seinem ersten Jahr in der Formel 3 bereits den Gesamtsieg und stieg danach auf.

Das könnte dich auch interessieren:

Sauber/Audi könnte ihm jetzt den direkten Sprung in die Formel 1 ermöglichen, allerdings gibt es ein Problem: Bortoleto ist ein McLaren-Junior. Der Brasilianer ist Teil des Teams aus Woking. Binotto müsste also zunächst mit McLaren-Boss Zak Brown verhandeln.

Bei McLaren hat Bortoleto aktuell keine Chance aufzusteigen. Lando Norris und Oscar Piastri haben langfristige Verträge.