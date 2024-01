Formel 1 bestätigt Hammer – jetzt ist es offiziell

Kein Jahr ohne drastische Veränderungen in der Formel 1. Auch für 2024 hat die FIA wieder mit Traditionen gebrochen.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist es offiziell: Der heilige Sonntag ist in der Formel 1 als Renn-Termin nicht mehr in Stein gemeißelt. Gleich drei Grand Prix werden diese Saison an einem Samstag steigen – darunter die ersten beiden.

Offiziell! Formel 1 bricht mit Tradition

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ein Formel-1-Rennen ist sonntags. Das war einmal. Seit jeher ist die FIA offen für jede Form von Veränderung, sollte sie (finanzielle) Anreize bieten. Deshalb wird nun mit der nächsten Tradition gebrochen – dem Renn-Sonntag.

Nachdem in den letzten Jahren bereits die Sprints den Wochenendplan durcheinanderwirbelten, wird es nun noch unüberschaubarer für die Fans. Denn gleich drei Rennen werden 2024 an einem Samstag steigen.

F1-Rennkalender 2024:

Bahrain (2. März) Saudi Arabien (9. März) Australien (24. März) Japan (7. April) China (21. April)* Miami (5. Mai)* Imola (19. Mai) Monaco (26. Mai) Kanada (9. Juni) Spanien (23. Juni) Österreich (30. Juni)* Großbritannien (7. Juli) Ungarn (21. Juli) Belgien (28. Juli) Niederlande (25. August) Monza (1. September) Aserbaidschan (15. September) Singapur (22. September) Austin (20. Oktober)* Mexiko (27. Oktober) Brasilien (3. November)* Las Vegas (23. November) Katar (1. Dezember)* Abu Dhabi (8. Dezember)

Fett: GP am Samstag

*: Sprintrennen

Der Saison-Auftakt in Bahrain (2. März), das zweite Rennen in Saudi Arabien (9. März) und der Grand Prix in Las Vegas finden nicht wie üblich sonntags statt, sondern einen Tag früher. Alle drei steigen Abends, aber zu unterschiedlichen Zeiten. In Sachir wird ab 18 Uhr gefahren, in Dschidda um 20 Uhr und in Vegas gehen die Ampeln sogar erst um 22 Uhr aus.

Entsprechend müssen auch die Qualifyings verlegt werden – sie finden nun bereits am Freitag statt, wie man es bereits von den Sprint-Wochenenden kennt. Davon wird es dieses Jahr sechs Stück geben: China, Miami (USA), Österreich, Austin (USA) Brasilien, Katar. Die Freien Trainings bei den Stopps mit Samstagsrennen sind dann schon am Donnerstag.