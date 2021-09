Formel 1: Irrer Plan! Wird der Belgien-GP jetzt doch noch wiederholt?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Das Formel 1-Rennen in Belgien endete in einem Skandal. Stundenlang harrten sie im Dauerregen aus und sahen am Ende nur zwei Runden hinter dem Safety Car.

Nach dem Belgien-GP hagelte es Kritik gegen die Formel 1-Spitze. Weltmeister Lewis Hamilton forderte sogar, den Zuschauern ihr Geld zurückzugeben. Jetzt kristallisiert sich in der Formel 1 ein irrer Plan heraus. Kehrt die Rennserie etwa 2021 nochmal zurück nach Spa-Francorchamps?

Formel 1: Rückkehr nach Spa noch 2021?

Weil der Regen einfach nicht aufhören wollte, war ein Rennen in Belgien in diesem Jahr einfach nicht möglich. Zu gefährlich wäre es gewesen, die Fahrer auf die Strecke zu schicken. Doch um noch Punkte zu vergeben, ließ die Formel 1 die Piloten zwei Runden hinter dem Safety Car fahren. Das reicht laut Regularien aus, um das Rennen zu werten.

Formel 1: Gibt es eine Rückkehr nach Spa? Foto: dpa

Bei den Zuschauern und Fahrern sorgte das für großen Ärger. „Ich denke, dass den Fans ein Rennen geraubt wurde. Sie sollten ihr Geld zurückbekommen“, wetterte Lewis Hamilton im Anschluss. Auch Sebastian Vettel schoss gegen die Rennleitung. (Hier mehr dazu!)

Der Formel 1-Rennkalender für 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

Um den Fans in Belgien und Umgebung doch noch ein Rennen zu bieten, gibt es jetzt eine kuriose Idee, die bei vielen Fahrern gut ankommt. Im Kalender gibt es noch ein nicht benanntes Rennen – das könnte theoretisch auch in Spa-Francorchamps stattfinden.

„Wenn wir ein Ersatzrennen brauchen, hätte ich nichts dagegen, hierher zurückzukommen“, sagte Williams-Fahrer George Russell und weiter: „So viele Fans, die die Formel 1 lieben, die in Belgien oder in der Nähe leben, konnten nicht das sehen, wofür sie hergekommen sind. Vielleicht wäre das eine Entschädigung.“

Kehrt die Formel 1 2021 nochmal nach Spa zurück? Foto: imago images/PanoramiC

Lewis Hamilton würde ebenfalls gerne zurückkehren. „Ich liebe es, hier zu sein. Wenn wir also ein Fenster finden, in dem es nicht regnet und den Fans ein freies Rennen geben können, wäre das großartig“, so der Weltmeister.

Formel 1: Sainz will 2022 zwei Mal in Spa fahren, Verstappen gegen Rückkehr

„Es waren schwierige Jahre mit Covid. Vergangenes Jahr gab es keine Zuschauer, dieses Jahr kommt man nach Spa, die Tribünen sind fast voll, wie viel Prozent auch immer. Es wäre toll gewesen, ihnen eine Show zu bieten“, so Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Sein Vorschlag: „Ich sehe keine Lösung, außer, dass man ihnen nächstes Jahr zwei Rennen bietet oder so etwas.“

Weniger Lust auf eine Rückkehr nach Spa hat hingegen Max Verstappen: „Es sind schon zu viele Rennen, also sollten wir uns die richtigen Strecken aussuchen. Vor allem natürlich die guten, aber wieder hierher zurückzukommen, das sehe ich nicht, vor allem, weil wir schon 22 Rennen haben.“

Ob eine Rückkehr nach Spa bei den Bossen der Formel 1 überhaupt zur Debatte steht, ist unklar. Aufgrund des engen Kalenders scheint eine Rückkehr aber nur schwer vorstellbar. Am 21. November soll noch ein Rennen stattfinden, allerdings ist man in der Vorwoche noch in Mexiko unterwegs. Die Reisestrapazen wären also enorm.

